Eagles visitan a Rams en duelo de quarterbacks del futuro

(AP )

Jared Goff y Carson Wentz se adelantaron a todos los pronósticos.



Las dos primeras selecciones del draft de 2016 eran considerados como proyectos a largo plazo, tomando en cuenta que Goff provenía de un sistema poco ortodoxo en la Universidad de California, mientras que Wentz ni siquiera salió de una universidad de primera división North Dakota State.



Aquel 28 de abril de 2016 en Chicago, Goff ganó el primer duelo al ser la primera selección del draft de los Rams de Los Angeles.



El nombre de Wentz se mencionó inmediatamente después al ser elegido por los Eagles de Filadelfia.



Los resultados no los acompañaron durante su primera temporada, en la que Goff inició apenas siete partidos, con marca de 0-7, y estuvo al frente de la peor ofensiva de la NFL. Wentz lo hizo un poco mejor al establecerse como titular desde la pretemporada y guiar a Filadelfia a una marca de 7-9, que no fue suficiente para salir del sótano del Este de la NFC.



Un año después, los Eagles (10-2) pueden asegurar el domingo el título divisional con una victoria sobre los Rams y convertirse en 45to equipo en ganar su división una temporada después de terminar en el último lugar. Para los Rams (9-3), las cosas no son muy distintas y con un triunfo y una combinación de resultados podrían sellar su regreso a playoffs por primera vez desde 2004.