Silva jugará por el City, como predijo Mourinho

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

Tal como lo predijo José Mourinho, David Silva está en condiciones para jugar por Manchester City en el derbi contra Manchester United por la liga Premier.



En el único dardo verbal lanzado por alguno de los dos entrenadores, Mourinho puso en duda que Pep Guardiola fuese sincero cuando indicó que Silva estaba en duda por lesión para el duelo del domingo en Old Trafford.



Guardiola señaló el viernes que el mediocampista español le dijo que “se siente muy bien” y que está “en condiciones de jugar”. El timonel del City no había especificado cuál era el problema de Silva.



Sin los zagueros Benjamin Mendy y John Stones, el City también tiene dudas en la zaga por el central Vincent Kompany (lesión no especificada) y el lateral izquierdo Faiban Delph, que según Guardiola tiene fiebre.



United no tiene novedades de lesiones.