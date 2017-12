Pachuca debuta en Mundial de Clubes ante Casablanca

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos(AP )

Inactivo desde que hace casi tres semanas, Pachuca enfrenta el sábado en Abu Dabi al campeón africano Wydad Casablanca de Marruecos en su debut en el Mundial de Clubes.



Los “Tuzos” no se clasificaron a la liguilla del torneo Apertura de México, por lo que su último partido oficial fue por las semifinales de la Copa MX el 21 de noviembre.



Pachuca, monarca de la Concacaf, disputa su cuarto Mundial de Clubes, y se convertirá el sábado en el equipo mexicano con más partidos en esta competencia. Sin embargo, el club jamás ha superado los cuartos de final.



“Sabemos que no será nada fácil, pero estamos preparados”, comentó el zaguero de Pachuca, Joaquín Martínez. “No hemos tenido partidos en estas dos últimas semanas, pero hemos entrenado duro y esperamos que todo nos salga bien”.



El ganador enfrentará el martes en semifinales al campeón de Sudamérica, Gremio de Brasil, uno de los dos favoritos al título junto con el monarca europeo Real Madrid.



El Madrid no debutará hasta el miércoles, contra el ganador del partido entre el anfitrión Al Jazira y el monarca asiático Urawa Reds de Japón.



Gremio, ganador de la copa Libertadores tras vencer en la final a Lanús de Argentina, advirtió que no pueden pensar demasiado en un posible duelo contra Crisitiano Ronaldo y el Madrid.