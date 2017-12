Hope Solo se candidatea a presidencia de federación EU

(AP )

Hope Solo buscará la presidencia de la federación estadounidense de futbol.



La ex portera de la selección de mujeres de Estados Unidos anunció su candidatura el jueves por la noche en Facebook, menos de una semana después que Sunil Gulati anunció que no buscará la reelección a un cuarto plazo al mando tras el fracaso de la selección de hombres en las eliminatorias mundialistas.



Solo, de 36 años, jugó con la selección de mujeres que ganó el Mundial de 2015.



“Sé exactamente lo que necesita la federación estadounidense, sé exactamente cómo lograrlo, y tengo la fuerza para hacerlo”, escribió Solo. “Siempre he estado dispuesta a sacrificarme por lo que creo, y creo que no hay mayor sacrificio que luchar por la igualdad, la integridad y la honestidad, especialmente en una organización como la federación estadounidense de futbol, que puede aportar mucho más a las comunidades en nuestro país”.



Ahora hay nueve aspirantes para el cargo, y es la segunda mujer en presentar su candidatura después de la presidenta de Soccer United Marketing, Kathy Carter.