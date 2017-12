Les da frío

MONTERREY, Nuevo León(Agencias)

Los Tigres y Rayados acabaron con empate 1-1 la ida de la final Regia en el Estadio Universitario, dejando todo para la vuelta el próximo domingo en el BBVA Bancomer.



Desde el minuto 8 los Rayados se fueron arriba en el marcador, cuando Nicolás Sánchez cabeceó un tiro de esquina en el cual pudo haber hecho más Nahuel Guzmán.



El arquero felino metió el balón en su propia portería y condenó a su equipo a tener que remar contracorriente en el resto del juego.

Sin embargo, la igualada llegó pronto para los Tigres, pues a los 24' Rogelio Funes Mori derribó en el área a Enner Valencia marcándose penal.



El propio Valencia lo anotó de manera magistral, con un cobro a lo "Panenka" que hizo explotar al Uni.



Tras el 1-1, ambos equipos tuvieron sus oportunidades, pero no llegó el segundo gol para nadie, estando lo más cercano André-Pierre Gignac con un derechazo que se estrelló en el poste derecho.



En los minutos finales, ambos equipos sufrieron una expulsión. Primero fue Leonel Vangioni a los 87' y luego a Hugo Ayala a los 91', por lo que ambos no podrán estar en el juego de vuelta.



Así que con una igualada, la final regia se moverá al BBVA donde el Monterrey tiene todo para poder alzar el trofeo de campeón.



Por su parte, Tigres tendrá que imponerse en la nueva casa rayada, si es que no quiere volver a vivir la pesadilla de perder una final.