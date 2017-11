Lewis Hamilton: No me preocupan los "Paradise Papers"

SAO PAULO (AP )

Lewis Hamilton afirmó que no le preocupa haber sido vinculado con una posible evasión fiscal en los denominados “Paradise Papers”.



El piloto de Mercedes fue mencionado en los documentos, que revelaron que el británico recibió un reembolso de más de cuatro millones de dólares después que su avión Bombardier Challenger 605 fue importado a la Isla de Man en 2013. Sus abogados dijeron en un comunicado que era legal registrar el avión en ese paraíso fiscal.



Esos documentos también mencionan a varias figuras de la política, los negocios y los espectáculos que utilizaron paraísos fiscales.



“Vengo de pasar una etapa muy buena con mi familia y mis amigos, y tengo mucho positivismo, y nada puede estropear eso”, dijo Hamilton, que el 29 de octubre conquistó su cuarto título mundial de la Fórmula Uno en el Gran Premio de México.



“Estoy totalmente concentrado en la carrera de este fin de semana, y nos restan dos carreras. Esto no me desviará de mis valores fundamentales, y eso es lo que voy a hacer aquí”.



Hamilton está en Sao Paulo para el Gran Premio de Brasil de la F1.

De otro lado, Hamilton afirmó que no se obsesiona por alcanzar los siete campeonatos mundiales de Michael Schumacher, la máxima cifra en la historia de la F1.



“Ese nunca ha sido mi deseo”, señaló el piloto de 32 años. “Todavía me queda tiempo. La pregunta es decidir qué es lo que quiero. Nunca tuve el sueño de alcanzar a Michael”.



Después de la conferencia de prensa, Hamilton firmó un casco en miniatura con la imagen de Ayrton Senna, el fenecido piloto brasileño que era el ídolo de la infancia de Hamilton.



Vivanne Senna, hermana del tres veces campeón mundial, dijo que ella y su familia animarán a Hamilton en la carrera del domingo.



“Podemos ver que tu pasión por Ayrton es real”, dijo. “Por eso es que toda la familia Senna siempre estaremos de tu lado”.