Es leyenda

Holiday, Florida()

Roy Halladay, ganador de dos premios Cy Young y considerado uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en las últimas dos décadas, falleció ayer, cuando su avión privado se estrelló en el Golfo de México. Tenía 40 años.



Entre los logros memorables de Halladay figura haber lanzado un juego sin hit en los playoffs con los Filis de Filadelfia. Consiguió también un juego perfecto.



El alguacil del condado de Pasco, Chris Nocco, dijo en una rueda de prensa que el avión ICON A5 de Halladay se estrelló alrededor del mediodía cerca de la costa de Florida. Una unidad de vigilancia marina, dependiente de la oficina de Nocco, respondió a los reportes del accidente y encontró el cadáver de Halladay, en aguas superficiales y cerca de una zona de manglares.



No se halló a sobrevivientes en el lugar de la tragedia. Sin embargo, la Policía señaló que no podía confirmar si había más ocupantes en la aeronave o hacia dónde se dirigía ésta.



La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación.



Halladay, quien se retiró después de la temporada de 2013, era un piloto aficionado que solía publicar en las redes sociales fotos y videos relacionados con la aviación.



"¡He soñado con tener un A5 desde que me retiré! ¡Y en la vida real es incluso mejor que en mis sueños!", tuiteó el 13 de octubre.



La empresa ICON Aircraft había difundido un video en el que Halladay probaba un nuevo avión. Se trataba del A5, un hidroavión de dos plazas, descrito como "ligero y deportivo".



En el video, Halladay decía que los términos de sus contratos en el beisbol le impedían tener una licencia de piloto mientras estuviera jugando. Relató que, originalmente, su esposa estaba en contra de que operara la aeronave.



"Me ha reñido por eso todo el tiempo", comentó. "Luché duro, duro. Estaba totalmente en contra de esto", indicó Brandy Halladay en el mismo video, antes de explicar por qué entendió y aprobó eventualmente a su marido en su deseo de tener el avión.