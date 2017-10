Bird, Judge y Tanaka mantienen vivos a los Yanquis

NUEVA YORK, EU(AP )

#MLBxFOX Cuadrangular solitario de Greg Bird que le da vida a los Yankees. El partido en vivo por FOX Sports 2 y app https://t.co/uJZzPClDqd pic.twitter.com/vHioGfp0gO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 9 de octubre de 2017

¡Necesitamos un GIF o un emoji para describir la gran atrapada de Judge! #MLBxESPN⚾️ pic.twitter.com/vCAIr9fF0h — Nación ESPN (@Nacion_ESPN) 9 de octubre de 2017

Tanaka dominates as Yankees beat Indians, 1-0, to force Game 4 https://t.co/3h1KUQwsY4 pic.twitter.com/flG0OKjRIh — Tom Biersdorfer (@TomBiersdorfer) 9 de octubre de 2017

Sin amilanarse tras una debacle en Cleveland, los Yanquis de Nueva York siguen con vida en los playoffs y también le dieron respiro a su asediado manager.Un descomunal jonrón de Greg Bird, el brazo de Aaron Judge para robarle un cuadrangular a Francisco Lindor y una magistral apertura de Masahiro Tanaka llevaron el domingo a Nueva York a una victoria por 1-0 que impidió a los Indios consumar una barrida en la serie divisional de la Liga Americana.La serie proseguirá este lunes en el Yankee Stadium. Luis Severino, el as Yanqui que fue apaleado en su salida durante el juego de comodines, lanzará por Nueva York. Cleveland no había definido su abridor.En unos playoffs marcados por atroces actuaciones de los pitchers abridores, algo gratificante se produjo en una noche calurosa de otoño en el Bronx: un verdadero duelo monticular.Los protagonistas fueron el japonés Tanaka y el venezolano Carlos Carrasco.De rendimiento irregular durante la campaña, Tanaka maniató a Cleveland con su variado repertorio de rectas cortadas, sliders, splitters y sinkers. El derecho cubrió siete innings, lanzando pelota de tres hits, con siete ponches.Y sobrevivió a un susto en el sexto, cuando Lindor fue a batear con un corredor en circulación y pegó una línea hacia al jardín derecho.Judge, el gigante de 2,04 metros (6 pies y 7 pulgadas), apeló a toda su estatura para engarzar la pelota sobre el muro, incluso junto a un fanático que estiró su guante.Carrasco, por su parte, brilló en sus cinco innings y dos tercios de trabajo en blanco, permitiendo tres hits con tres boletos.El derecho venezolano dejó las bases llenas en el sexto, pero el relevista zurdo Andrew Miller sofocó la amenaza al retirar a Starlin Castro con un elevado al bosque central.De vuelta para el séptimo, Miller sirvió una recta de 95 mph que Bird, un toletero zurdo, depositó en el segundo nivel de las tribunas del bosque derecho. Bird fue el primera base que se perdió buena parte de la campaña por una lesión que originalmente se diagnosticó en el tobillo derecho y que al final requirió una operación en el pie. No fue hasta el 26 de agosto que pudo reaparecer.El 1-0 fue el margen suficiente para Nueva York, defendido por su cerrador Aroldis Chapman con un relevo que no estuvo exento de apuros.Chapman permitió que dos rivales se embasaran, pero retiró al dominicano Carlos Santana mediante un elevado al jardinero central Aaron Hicks, para el out 27.La victoria debe aplacar algo el aluvión de críticas sobre el piloto Joe Girardi, muy cuestionado por un par de decisiones que le pasaron factura en el segundo partido. Los Yanquis se dejaron remontar una ventaja 8-3 en ese duelo y acabaron perdieron 9-8 en 13 innings.Girardi recibió un abucheo estruendoso del público en el Yankee Stadium durante la presentación de jugadores y coaches previo al tercer juego.Al día siguiente, Girardi reconoció que cometió un error al no pedir la repetición de video para revisar un pelotazo que precedió al grand slam de Lindor en el sexto inning y que redujo la diferencia a 8-7.El cubano Chapman se disculpó el sábado con Girardi, tras dar “me gusta” en Instagram a la publicación de un usuario que había tachado de “imbécil” a Girardi.Durante el juego del domingo, Chapman hizo algo más por reparar la relación con su piloto, al cumplir una labor de un episodio y dos tercios, en la que realizó 34 lanzamientos y repartió cuatro ponches.En momentos en que los Yanquis trataban de evitar la barrida en casa, Girardi debió responder a preguntas sobre si actuación en el segundo juego podría costarle el empleo. Girardi cumple su décima campaña al mando de los Yanquis, pero su contrato expira al final de la temporada.Por los Indios, los puertorriqueños Lindor de 4-0, Roberto Pérez de 2-1. Los dominicanos José Ramírez de 4-1, Santana de 3-1. El colombiano Giovanny Urshela de 3-0.Por los Yanquis, los dominicanos Gary Sánchez de 4-1, Castro de 4-0.