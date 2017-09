Xolos desea alargar la crisis de Pumas

(GH)

Pumas y Xolos se enfrentan este domingo en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la jornada ocho de la Liga MX.El equipo local llega urgido ya que aún con la destitución de Paco Palencia no ha logrado revertir su mala racha de resultados.Ahora con Sergio Egea en el banquillo llegan a este compromiso con tres derrotas consecutivas. Antes de la pausa del torneo por fecha FIFA cayeron 1-0 ante Veracruz. Tijuana, por otro lado, arriba a la capital mexicana con tres victorias consecutivas.Además tienen a Gustavo Bou, uno de sus últimos refuerzos, con cuatro dianas hasta el momento. Pumas dependerá en el ataque de Nicolás Castillo, quien ha marcado cinco veces en el torneo y está empatado en el segundo lugar de la tabla de goleo con Enner Valencia y Mauro Boselli.En caso de que los felinos pierdan o incluso empaten podrían acabar al fondo de la tabla general al concluir la jornada dependiendo de los resultados de Puebla y Chivas. Los cinco resultados más recientes entre estos rivales arrojaron un empate y dos triunfos para cada equipo.A pesar de estas condiciones, Pumas es favorito en las apuestas deportivas con +150, mientras que el empate ofrece +220 y la victoria de Xolos, +162.Los momios añaden que el over de 2.5 goles paga -118 y el under, -106. SI los dos equipos anotan se da -150 y +110 si solo lo hace uno.En caso de que los universitarios ganen, pero permitan gol en contra, se da +375 y +400 si se imponen los fronterizos también recibiendo anotación. Oddsshark agrega que un gol de Gustavo Bou da +187 y uno de Nicolás Castillo, +225.PRONÓSTICO: Pumas 1-2 Xolos