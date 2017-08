Carlos Vela jugará en Los Ángeles a partir del próximo año

LOS ÁNGELES, California(AP )

El delantero mexicano Carlos Vela alcanzó un acuerdo para jugar con el nuevo equipo de Los Ángeles, que debutará en la MLS en la temporada de 2018.Mediante su cuenta de Twitter, Vela publicó un breve video de sí mismo. Aparece con una chamarra y una gorra de Los Ángeles FC, y levanta la cabeza para mirar hacia la cámara. La imagen va acompañada por un texto en inglés que reza “mi nuevo club en 2018. @LAFC”.La publicación llegó horas después de que una persona dio a The Associated Press la información sobre el acuerdo, con la condición de no ser identificada debido a que LAFC no ha anunciado formalmente su primer fichaje de un jugador franquicia en la liga estadounidense.La Real Sociedad, el club de Vela en el fútbol español, divulgó un comunicado en el que consignó que logró un acuerdo para que el ariete de 28 años pasara a la MLS a partir de la próxima temporada.Según la Real, el acuerdo se ejecutará en el próximo mercado de invierno, por lo que Vela permanecerá en España hasta enero de 2018 “cuando ponga rumbo a la MLS”.Vela llegó a la Real en 2011, primero cedido a préstamo y después como una transferencia permanente de parte del Arsenal de la Liga Premier inglesa. Ha anotado 53 goles en 171 partidos con el equipo vasco.“He tenido la gran fortuna de ser buscado por varios clubes este verano, todos ellos de gran jerarquía”, dijo Vela en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, antes del video. “Por el gran cariño y respeto a esta camiseta blanquiazul, me comprometo a jugar estos 6 meses dando lo mejor de mí”.El delantero oriundo de Cancún, campeón mundial sub17 en 2005, será la punta de lanza del ataque de LAFC, que el mes pasado contrató a Bob Bradley, exseleccionador de Estados Unidos, como su primer técnico.Vela, acumula 55 partidos con la selección de México, con la que ha protagonizado también momentos de polémica. Rechazó las convocatorias durante buena parte del proceso previo a Brasil 2014, y terminó por ausentarse de ese Mundial.En su aventura dentro de la MLS sería un jugador de cartel para atraer a la comunidad latina en Los Ángeles.El técnico de México, Juan Carlos Osorio, ha expresado su preferencia porque sus máximas figuras jueguen en el fútbol europeo, pero Vela es el segundo jugador importante de la selección mexicana que emigra a Estados Unidos este verano.El Galaxy de Los Ángeles adquirió el mes pasado al mediocampista Jonathan Dos Santos del Villarreal de España. Dos Santos ahora es compañero de su hermano mayor Giovani, quien llegó al Galaxy en 2015.LAFC no había ocultado su intención de fichar una estrella internacional para disputar al Galaxy la popularidad en Los Ángeles, pero fracasó en su intento por fichar al mexicano Javier “Chicharito” Hernández, quien se fue de Bayer Leverkusen a West Ham.El equipo estadounidense también intentó fichar al volante mexicano Andrés Guardado, quien pasó del PSV Eindhoven al Real Betis.Ahora, Vela es el elegido para protagonizar la rivalidad angelina ante sus compatriotas, los Dos Santos.