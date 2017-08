Scherzer y Nacionales tienen noche de lujo

WASHINGTON(AP)

Los Nacionales disfrutaron la nueva victoria un poco más que otras, principalmente porque se derivó de una actuación estupenda de principio a fin.



Max Scherzer hizo su parte como abridor, mientras que los recién llegados, Brandon Kintzler y Sean Doolittle, se encargaron del resto. Bryce Harper y el emergente Adam Lind protagonizaron también el triunfo ayer, por 3-2, sobre los Marlins de Miami.



Scherzer se mostró recuperado y cumplió una destacada labor de siete innings.



Recetó nueve ponches y permitió dos anotaciones. Hace seis días, en su apertura anterior, el derecho cumplió una actuación abreviada ante los Marlins.



Se le retiró después de apenas una entrada, tras sufrir calambres en el cuello. "Hoy no sentí molestias. Sólo estaba un poco débil", comentó.



"No es nada grave". Scherzer admitió cinco hits, de los que sólo dos fueron relevantes.



Giancarlo Stanton conectó su jonrón 37, con lo que lidera las Grandes Ligas, por Miami. Igualó la mejor marca de cuadrangulares en su carrera.



El lanzador cubano Odrisamer Despaigne bateó un sencillo productor, luego de llegar a la caja de bateo con un promedio de .036 de por vida. Pero el as de los Nacionales no permitió más libertades.



"Estuvo muy afinado, y duró bastante en el montículo", destacó el manager Dusty Baker. "Nos dio todo lo que tenía". Harper disparó un jonrón por Washington, en tanto que Lind aportó un sencillo que produjo la carrera de la ventaja en el octavo episodio.



Los Nacionales estiraron a 14 juegos su ventaja en el primer puesto de la División Este de la Liga Nacional, respecto de los propios Marlins.



El dominicano Wilmer Difo inauguró el octavo episodio con un sencillo frente a su compatriota Jarlin García (0-2). Llegó a la intermedia en un toque y, con dos outs, Lind bateó un sencillo por el centro del



diamante. Fue el hit 13 de Lind como emergente en la campaña, y su décima impulsada desempeñando esa función. Kintzler (2-0) resolvió el octavo capítulo y Doolittle sacó tres outs para acreditarse su sexto rescate con los Nacionales.