Yanquis vencen 5-4 a Cachorros en 18 innings

CHICAGO(AP )

El lunes no se hizo duro para Hicks y los Yanquis de Nueva York.



Hicks anotó en un rodado de Starlin Castro en el 18vo inning y los Yanquis de Nueva York se impusieron 5-4 a los Cachorros de Chicago en el juego de interligas más largo en innings de la historia de las mayores.



Los equipos se combinaron para un récord de 48 ponches en el duelo con más innings de esta temporada, que se prolongó durante 6 horas y cinco minutos.



Hicks se vio ponchado cuatro veces, pero se recuperó con una gran jugada en el último episodio. Comenzó el turno con un sencillo de bunt ante el dominicano Pedro Strop (0-2) y avanzó a segunda cuando el catcher Willson Contreras lanzó la pelota al jardín derecho por error.



Con un out y Hicks en tercera, Castro conectó un rodado al centro del jardín. El campocorto Addison Russell intentó lanzarlo al plato, pero envió la pelota demasiado lejos y Hicks anotó con facilidad.



Chasen Shreve (1-0) lanzó tres innings en blanco y ponchó al bateador emergente Kyle Hendricks con corredores en primera y segunda para el último out, en la quinta victoria seguida de Nueva York.



Los Yanquis (20-9) mejoraron a 19-5 desde que comenzaron la temporada con cuatro derrotas en cinco encuentros. También igualaron su marca de la temporada pasada de 11 juegos por encima de .500.



Antes de que Hicks anotara la carrera de la victoria, el momento más señalada de los extra innings corrió a cuenta de Kyle Schbarber.



El jardinero de los Cachorros corrió hasta las gradas en zona de foul para lograr una espectacular atrapada de un popup de Chase Headley en el 12mo.



Por los Yanquis, el venezolano Ronald Torreyes de 1-1. Los dominicanos Starling Castro de 8-0 con una anotada y dos impulsadas; Gary Sánchez de 1-1; Luis Severino de 2-0.



Por los Cachorros, los venezolanos Miguel Montero de 1-0; Willson Contreras de 8-1. El puertorriqueño Javier Báez de 8-2 con una anotada y dos impulsadas.