Bayern liquida a Dortmund y manda aviso al Madrid

BERLÍN, Alemania(AP )

Robert Lewandowski hizo un doblete contra su exequipo y Bayern Munich calentó motores para su compromiso de Liga de Campeones ante el Real Madrid con una goleada 4-1 sobre Borussia Dortmund el sábado en la Bundesliga.



Lewandowski marcó de tiro libre y de penal para llegar a los 25 goles esta temporada en la liga alemana, la máxima cifra en el campeonato.



Sin embargo, el delantero polaco tuvo que abandonar la cancha por una aparente lesión del hombro derecho, lo que encendió las alarmas sobre su disponibilidad para el duelo del miércoles contra el Madrid por los cuartos de final de la Champions.



"Es un golpe, no está tan mal. Me prepararé bien para el miércoles", afirmó.



El técnico Carlo Ancelotti ya estaba pensando en el partido del miércoles, al excluir de la convocatoria al portero Manuel Neuer y el delantero Thomas Mueller, ambos aquejados por pequeñas molestias físicas.



Dortmund, por su parte, no contó con figuras como Marco Reus, Andre Schuerrle, Julian Weigl, Shinji Kagawa y Erik Durm por diversas lesiones. Lukasz Piszczek se quedó en la banca, por lo que el timonel Thomas Tuchel utilizó al zaguero de 18 años Felix Passlack.



Franck Ribery abrió el marcador por Bayern, y Arejen Robben hizo el otro tanto, mientras que Raphael Guerreiro descontó por Dortmund.



Por su parte, Schalke derrotó 4-1 a Wolfsburgo, y el campeón de 2009 quedó cerca de la zona de descenso tras sufrir su segundo revés en fila.



Wolfsburgo está apenas un punto encima de la zona de descenso cuando le restan seis partidos, mientras que Schalke oxigenó su campaña al ubicarse en décimo puesto y alejarse a ocho puntos de la zona de peligro.



Guido Burgstaller hizo un doblete, y Leon Goretzka y Daniel Caligiuri agregaron dianas por Schalke. Mario Gomez descontó por los visitantes.



Por su parte, Emil Forsberg anotó en el tercer minuto de los descuentos y Leipzig se mantuvo encaminado a clasificarse a la próxima Liga de Campeones al vencer 1-0 a Bayer Leverkusen.



Leipzig, en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol alemán, marcha segundo a 10 puntos del líder Bayern. Además, el conjunto propiedad de la compañía de bebidas energéticas Red Bull tiene siete puntos de ventaja sobre el tercero Hoffenheim, que perdió 2-1 ante Hamburgo.



En otros resultados, Borussia Moenchengladbach superó 3-2 a Colonia, y Friburgo se impuso 1-0 sobre Mainz.