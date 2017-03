Las polémicas del Barcelona - PSG

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El club español Barcelona logró una histórica remontada al vencer 6-1 al Paris Saint Germain de Francia en partido de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa tras haber perdido en la ida 4-0.El partido de vuelta se vio envuelto de una serie de polémicas que encaminaron el pase del cuadro culé. A continuación te damos algunos datos del encuentro:1.- Se jugaba el minuto 10 del primer tiempo. Barcelona ganaba 1-0 y controlaba el partido. El PSG atacaba por primera vez y después de un centro raso por izquierda, Mascherano barre y al parecer contacta con el brazo el esférico que se fue a tiro de esquina. El árbitro no marcó nada.2.- No hubo cambios ni lesionados durante la primera mitad, pero el silbante agregó tres minutos en el primer tiempo. No influyo en el marcador, pero causó muchas dudas en el banquillo parisino.3.- Era el minuto 48 del encuentro, con el 2-0 parcial, el árbitro marca una pena máxima sobre Neymar , donde el jugador brasileño encaraba al lateral Maunier, quien resbaló y evitó que el brasileño pudiera acceder al esférico. El árbitro central no lo marcó, pero su auxiliar en portería fue quien lo sancionó.4.- Minuto 90. Jugada polémica en el área, donde cae Luis Suárez, y el silbante marca un penal, que parece ser inexistente.5.- Por cada cambio, el silbante debe agregar 30 segundos al agregado. El encuentro no se interrumpió más que por los cambios, pero el árbitro decidió agregar cinco minutos en el segundo tiempo. El gol de Sergi Roberto que dio el pase al Barcelona cayó en el minuto 94.