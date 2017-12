Con 21 puntos de LeVert, Nets sorprenden a Thunder en México

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El suplente de segundo año Caris LeVert sumó 21 puntos y 10 asistencias, Rondae Hollis-Jefferson aportó 17 y los Nets dieron la sorpresa en la Ciudad de México al derrotar el jueves 100-95 al Thunder de Oklahoma City en el primero de los dos partidos que Brooklyn tiene programados en la capital mexicana.



Por Brooklyn, que fungió como local, cinco jugadores de los Nets terminaron con cifras de doble dígito al ataque. Un triple del perimetral Spencer Dinwiddie pareció poner el último clavo al ataúd del Thunder al poner la pizarra 93-85 a cerca de cinco minutos del final.



Los pupilos de Kenny Atkinson hilvanaron dos triunfos seguidos por primera vez desde el segundo y tercer juego de la campaña. El lunes ganaron 110-90 en su visita a Atlanta.



Ante un público que abarrotó la Arena Ciudad de México, los Nets (10-14) se fueron arriba por primera vez 61-60 a mediados del tercer cuarto, y ganaban 71-70 a tres minutos del final del periodo. Pero el Thunder respondió con una racha para terminar el cuarto con ventaja de 79-74. De ahí en adelante el encuentro fue de ida y vuelta.



Allen Crabbe añadió 15 unidades y el pivote Tyler Zeller 11 puntos y ocho tableros por Brooklyn, en el sexto juego de temporada regular de la NBA en canchas mexicanas.



Por el Thunder, que vio rota su racha de tres triunfos en fila, Russell Westbrook registró 31 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, Carmelo Anthony contribuyó con 11 tantos y 11 rebotes y el neozelandés Steven Adams hizo 12 unidades y 14 tableros.



Los visitantes optaron por no arriesgar al alero Paul George, que quedó fuera de la alineación por una contusión en la pantorrilla derecha.



Los Nets parecieron no resentir la ausencia de su ahora exescolta Trevor Booker, que este mismo día fue canjeado a los 76ers de Filadelfia por el pivote Jahlil Okafor, Nik Stauskas y una selección de segunda ronda del draft.



El Thunder (11-13) no ha tenido el inicio de temporada que muchos esperaban tras la llegada a su alineación de George y el ala pivote Anthony, dos refuerzos de nivel Juego de Estrellas.



Oklahoma se quedó hace un año sin Kevin Durant, quien fue un elemento crucial para que los Warriors se alzaran con el título la campaña pasada.



Sin embargo, Westbrook mantiene un gran nivel en su noveno año en la NBA, con promedios de 22,5 puntos, 9,3 rebotes y 9,9 asistencias por juego, aunque por debajo de los 31,6 tantos, 10,7 tableros y 10,4 asistencias por partido que logró en una histórica temporada pasada, en la que impuso un record de la NBA con 42 triple dobles y se llevó el premio al Jugador Más Valioso de la liga.



El sábado, los Nets se medirán al Heat de Miami en su segundo compromiso en México, que de paso culmina los festejos por el 25to aniversario del primer partido de la NBA en ese país, un triunfo de los Rockets de Houston por 104-102 sobre los Mavericks de Dallas en 1992.