¿Cómo llegan Thunder y Nets al juego en México?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Celebrando el aniversario 25 de la NBA en México, los Nets de Brooklyn recibirán al Thunder de Oklahoma City este jueves en la Arena Ciudad de México.



Los de Nueva York no pasan por su mejor momento. Recientemente, el empresario chino Joseph Tsai, creador de la compañía Ali Baba, comprara el 49 % de acciones que correspondían al multimillonario ruso Mikhail Prokorov.



En su limitada plantilla figuran D´Angello Russel, ex Lakers de Los Ángeles, quien hasta antes de la llegada de Lonzo Ball a los angelinos, parecía ser el jugador franquicia del equipo de Magic Johnson; así como Timiféi Mozgov, ex campeón con los Cavaliers de Cleveland en 2015 junto a LeBron James.



Los Nets llegan a este juego siendo los decimoterceros en la Conferencia del Este y últimos de la División del Atlántico con 9 partidos ganados y 24 perdidos.



Oklahoma City, por su parte, integró a su ya prestigiado plantel a los medallistas olímpicos Paul George y Carmelo Anthony, quienes junto a Steven Adams y el MVP de la temporada pasada, Russell Westbrook, representan todo un desafío para la defensiva de cualquier equipo.



Pese a los nombres, al Thunder no le está yendo también como en campañas pasadas. Son novenos de la Conferencia del Oeste y últimos de la División Noroeste. Los dirigidos por Billy Donovan tienen récord perdedor con 11 victorias por doce derrotas.



Los Nets recibirán el próximo sábado al Heat de Miami, en punto de las 17:00 horas en la Arena Ciudad de México.