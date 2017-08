América recibe a Potros UAEM en búsqueda de despertar en Copa

(Tomada de la Red)

América tendrá su tercer partido consecutivo en el Estadio Azteca cuando reciba a Potros UAEM este martes dentro del torneo de Copa MX.La casa de los azulcrema por fin vio una victoria con el 2-1 frente a Pumas el sábado, pero previamente, también la semana pasada, cayeron 0-1 ante Atlas (en Copa). En la jornada 1 del torneo de Liga MX ante Querétaro tampoco pudieron hacer valer su localía (cayeron por 0-1).Ahora el equipo de Miguel Herrera buscará un nuevo triunfo ante el equipo de Ascenso, que ocupa la posición 11 de la tabla general en esa división. Las Águilas son sexto en Liga MX.Dentro del torneo de Copa, Potros UAEM también cayó ante Atlas, pero por 2-1.El semestre pasado los azulcrema fueron eliminados del torneo de Copa en octavos de final por Xolos (1-0), mientras que los Potros no superaron la fase de grupos.Las apuestas deportivas indican que América es amplio favorito para ganar el duelo de Copa con -286 en comparación al +750 a favor de Potros UAEM. El empate paga +400.En caso de que ambos equipos anoten se ofrece +105, pero si solo lo hace uno o ninguno se da -143.Además, si América se impone en ambas mitades del partido se paga -110 y +300 si vencen luego de empatar al medio tiempo.En caso de que igualen al descanso y finalmente sorprenda y se imponga el equipo de Ascenso se da +1400.Los momios además indican que un over de 2.5 goles paga -134 y +105 si es un under. Oddsshark agrega que un marcador exacto 1-0 a favor de América paga +650 y un 2-0, +600.Estas combinaciones a favor de Potros UAEM otorgan +2000 y +5500, respectivamente. Un empate a cero se cotiza en +900 y a uno en +750.PRONÓSTICO: América 2-0 Potros UAEM