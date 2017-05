'Canelo' se enfoca en Golovkin

LAS VEGAS, Nevada(GH)

Saul ‘Canelo’ Álvarez cerró su puerta a su rivalidad con Julio Cesar Chavez y abrió la de Gennady Golovkin.



En una nada improvisada conferencia de prensa sobre el cuadrilatero, presentaron anoche el combate entre el tapatío y el kazajo para el próximo 16 de septiembre.



“(Ante Golovkin) es una pelea donde los estilos se van a acoplar para dar una gran pelea, es al menos lo que yo espero”, dijo el Canelo con el kazajo sentado a unos metros.



“Ese capítulo (ante Chavez) lo cerré con broche de oro, en todos los rounds disfruté



la pelea, subí a divertirme, estoy contento me siento orgulloso, poderles brindar esta pelea”, expresó el ex campeón mediano después de ganar la contienda por decision un ánime (120-108).



“Me sentí muy bien, fue una de las mejores preparaciones, me sentí rá pido, fuerte, después del quinto round agarré mi segundo aire”.



Canelo reafirmó que ante Chávez quiso demostrar quien era superior

“Mi intención era demostrar que soy mejor que él a pesar que era mas pesado”.