La Volpe ya no seguirá como técnico del América

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricardo La Volpe no seguirá como técnico del América. El estratega hizo el anuncio a las afuera de las instalaciones azulcremas de Coapa, tras la eliminación de la Liguilla.



"No se logró un objetivo muy importante para un equipo tan grande como es el América. Me voy agradecido", reconoció el timonel argentino.



La caída ante Pachuca significó la primera marginación de la fase final para el conjunto emplumado, tras cinco años y medio de éxitos.



Según ha trascendido, Miguel Herrera sería quien relevaría al "Bigotón" para vivir una segunda etapa con el conjunto capitalino.