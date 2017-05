La Máquina se despide con triunfo

LEÓN, Guanajuato(SUN)

Se acabó la pesadilla. Se acabó el torneo para Cruz Azul. La victoria frente a León, la primera desde la campaña 1990-91, sólo permite que para el próximo torneo no se comience con tanta apuración en el tema del descenso, porque fuera de ahí, la campaña no deja de ser mediocre, el torneo no deja de ser un fracaso.



Francisco Jémez, quien ha sido ratificado para el próximo torneo, se murió con la suya, creyendo que mucha posesión y poca efectividad es jugar bien y cuando llega a tener ventaja, dejar exageradamente la iniciativa al rival, para como siempre sufrir demasiado, con los últimos minutos abiertos para la llegada de la tragedia.



Contra León no sucedió. Esta vez se pudo dar la vuelta al juego. Los Esmeralda se fueron arriba en el marcador con tanto de penalti de Mauro Boselli, para que de inmediato Jorge Benítez empatara. Aun fallando un penalti, un mal cobro de Ángel Mena, a La Máquina le alcanzó para dar la vuelta con un golazo del chileno Francisco Silva.



Cruz Azul sufrió pero ganó. La mejor noticia es que al fin acabó la pesadilla, y ahora hay que reconstruir.