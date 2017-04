Xolos y América empatan sin goles en Estadio Caliente

TIJUANA, Baja California(GH)

No hubo “venganza” por la eliminación de Copa MX, ni el comienzo de una “paternidad”. Club Tijuana y América pactaron un empate sin goles para iniciar con las acciones de la jornada #13 del Clausura 2017 de la Liga MX.Con el resultado, Xolos es cuarto lugar del torneo con 20 unidades y los azulcremas llegaron a 19, para mantenerse en la quinta posición.De la mano del marcador, fue un encuentro parejo en la cancha del Estadio Caliente, en cuanto a llegadas y en avisos, aunque Xolos tuvo las ideas más claras a la ofensiva.Fue el tercer empate en ocho encuentros que han disputado as franquicias desde que los canes aztecas son de primera división. En la frontera, Xolos se ha impuesto en tres ocasiones y América en dos.A destacar. En tiempos de la regla 10/8, cuatro juveniles mexicanos compartieron el terreno de juego, por los fronterizos inició el encuentro el central de 18 años de edad Carlos Vargas y por la lesión de Michael Orozco, ingresó de lateral por derecha Hiram Muñoz de 21 años.Por los que dirige Ricardo La Volpe, figuraron en el once titular, el polivalente Edson Álvarez de 19 años, el volante de apenas 16 años Diego Laínez y el atacante de 19 años Ricardo Marín, quien jugó los últimos minutos.