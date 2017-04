El tenista Hans Hach consigue triunfo para México en Copa Davis

(GH)

México arrancó favorablemente en la Serie Copa Davis frente a Paraguay. Han Hach, segunda raqueta de la escuadra nacional, superó al sudamericano Ayed Farid Zatad, en un reñido encuentro que se alargó a cinco sets y más de tres horas. Al final, victoria azteca por parciales de 6-3, 4-6, 6-4, 3-6 y 6-3, informó AS El tenista Hans Hach tuvo un gran arranque de partido. Supo controlar el potente saque del paraguayo Ayed Farid Zatad para romperle su primer servicio. Sin tanta fuerza en su raqueta como el rival, pero con estupenda colocación en sus tiros, consiguió agenciarse el set inicial, por 6-3.Por su parte, el sudamericano, primer raqueta de su país, demostró ser un adversario de respeto. En el segundo set, rompió en dos ocasiones el servicio del tenista local, incluyendo el décimo juego, que decretó su victoria parcial por 4-6. El clima empezaba a ser factor sobre ambos tenistas.Durante el tercer set, Zatar explotó cuando vio roto su servicio con una bola marcada fuera por los jueces. Él reclamaba que había picado dentro. Gritó. Arrojó la raqueta a la cancha. Pero la decisión no cambió. El mexicano se adjudicó el parcial por 6-4El calor comenzó a ceder en el Estadio Panamericano de Tenis. Y renació la fuerza del paraguayo Zatar. Con la potencia de su primer saque, logró dominar a Hach y romperle su primer turno al saque. El mexicano no logró reponerse y perdió el cuarto set por 3-6.La entrada mejoró conforme avanzó la tarde. Para el quinto set, el grito de “¡México, México!” estalló en el escenario panamericano. Sirvió como inyección anímica para Hans Hach. Con aire renovado, logró romper el primer saque de su adversario. Y conservó el suyo, haciendo gala de un revés preciso. Al final, 6-3. Triunfo para México.La serie por la permanencia en el Grupo II de la Zona Americana está 1-0 para el conjunto azteca.