Julio César Chávez Jr. muestra un espíritu triunfador

TOLUCA(SUN)

Es 15 de septiembre de 2012. Julio César Chávez Jr. se baja del ring del Thomas & Mack Center de Las Vegas sin el cinturón mediano del CMB, sin su paso invicto y sin ganas para continuar en el boxeo.



Sergio “Maravilla” Martínez lo derrotó en 12 rounds. El argentino le arrebató al mexicano todo en ese momento; ni el hambre de gloria quedó.



El fracaso tambaleó al Jr. Se flageló en una cadena de excesos que incluyeron doping por mariguana, abandonó sus concentraciones, tuvo sobrepeso antes de una pelea, discusiones con su padre y acusaciones de violencia doméstica. El “Hijo de la leyenda” fracturó, arrastró el legado y apellido del “gran campeón mexicano”.



Cuatro años después de aquella triste noche del Grito de Independencia de 2012 a Chávez Jr. le retorna el hambre de gloria. A 3 mil kilómetros de distancia de la ciudad del pecado en Toluca, Estado de México, “Julito” se inyecta del espíritu triunfador que la altura mexiquense le otorgó a su padre.



“Tengo ganas de volver a ser el mejor peleador del mundo”, dice enfático Chávez Carrasco, quien entrenó la semana pasada en Toluca, en un gimnasio que no esperaba su visita y ante la mirada de niños que practicaban karate. El Jr. no contó con un ring de boxeo.



El combate del próximo 6 de mayo en Las Vegas contra Saúl Álvarez es la última gran campanada que escuchará Chávez Carrasco si no sale con el brazo en alto.



Derrotar a la figura mexicana más mediática de la actualidad le abrirá las puertas de la élite. El triunfo está en el poder de sus puños y en la disciplina que pueda demostrar en la soledad que otorgan los 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar del Centro Ceremonial Otomí, su templo durante 45 días donde pagará penitencias por su desenfreno.