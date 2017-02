Alexa Grasso es derrotada en UFC Fight Night

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alexa Grasso no hizo justicia a su condición de invicta y favorita en UFC Fight Night, ante una veterana estadunidense Felice Herrig que hizo sólo lo necesario para imponerse a la tapatía por decisión unánime en peso paja, con sólo tres derribes y mayor espíritu combativo.



En osada patada voladora, Alexa se fue al piso y parecía que perdía terreno ante la güera, pero no fue así. Se incorporó para tratar de comenzarla a dominar anímica y físicamente, pero nunca pudo.



En el segundo round Grasso salió más propositiva, castigando con golpes y patadas hasta giratorias a su rival, que sólo le había conectado golpes esporádicos y de no tanto poder; entonces, Herrig la llevó al piso, ganó algunos puntos y todo cambió.



En el tercer giro Felice la llevó al suelo otra vez, lo que significaba más puntos para ella, mientras Grasso no se decidía a ir por su rival. Así, dejó pasar el tiempo: Dubitativa, insegura y con una rival que pese a hacer poco, le terminó ganando por decisión unánime, aunque todos se quedaron con el sabor de que la mexicana hizo realmente muy poco para ganar.



En la estelar, el noveno clasificado Dennis Bermúdez lucía poderoso ante Chan Sun Jung, “El Zombie Coreano” (“The Korean Zombie”), que de muerto no tuvo nada pues a sólo 2 minutos 49 segundos del primer round acabó con su rival por nocáut, con un upper de derecha limpiecito y a la barbilla.



Antes, Ovince Saint Preux (sexto clasificado) dio aburrida pelea y perdió por decisión dividida ante Volkan Oezdemir.