Alan Pulido ansía una gran actuación con Selección

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ya sea por no llenar la pupila del respectivo director técnico nacional o el supuesto resentimiento directivo por su abrupta partida al balompié europeo, tras el Mundial Brasil 2014, Alan Pulido sólo ha disputado 25 minutos con el Tricolor en prácticamente tres años. Eso explica su deseo de mostrarse en el amistoso de este 8 de febrero, contra Islandia, en Las Vegas.



Pese a ser considerado material para el representativo, el delantero del Guadalajara apenas suma cuatro juegos con la elástica nacional, historia que anhela cambiar. En entrevista telefónica, el tamaulipeco comparte estar “muy contento por este llamado a la Selección y poder regresar”.



“¿A qué mexicano no le encantaría vestir esta playera y defender a tu país? Es un orgullo”, complementa. “Me siento muy afortunado y ahora no queda más que demostrar, ponerme a las órdenes de Juan Carlos Osorio y aprovechar la oportunidad que se me presenta. Son amistosos, pero se puede ganar un lugar, así es que hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y tratar de agradarle al director técnico”.



La cercanía de la Copa Confederaciones (a disputarse en junio) con la de Oro (julio) obligará a formar dos combinados distintos. Pulido se ha fijado como meta integrar alguno y por fin cumplir el sueño de jugar un partido oficial con el Tricolor.



“Tenía ya tiempo de no estar en Selección”, recuerda. “Ahora que estuve en Europa no me llamaron y, para mí, cualquiera de los dos torneos... Es algo muy importante, porque después de tanto tiempo de no estar, es muy lindo ser llamado; me motiva a seguir trabajando, ilusionándome para poder estar en más convocatorias, pero ojalá me toque estar en una y pueda ayudar a mi equipo, país, para hacerlo de la mejor manera”.



Es la segunda ocasión que el entrenador colombiano le toma en cuenta. Jugó 25 minutos en la victoria sobre Nueva Zelanda (2-1), del 8 de octubre en Nashville, pero “la idea es poder estar constantemente en las listas de la Selección y simplemente hay que trabajar para eso”.



“Hay que aprovechar estas oportunidades que se presentan y mostrar actitud”, finaliza.