Gio está listo para aportar a la Selección

LAS VEGAS, Nevada(SUN)

Giovani dos Santos está listo para lo que Juan Carlos Osorio requiera. En este verano de locura que le espera a la Selección Nacional, el delantero del Galaxy de Los Ángeles no escoge, se pone a las órdenes para ir a la Copa de Oro o la Copa Confederaciones.



“No soy quién para decir si México tiene o no Selección para dos torneos. Lo que sí es que hay calidad y talento, y el que represente al país seguro que lo hará bien en cualquier equipo al que vaya. Yo estoy a las órdenes del director técnico”, dijo, a su llegada a la concentración.



Más allá de lo que se pudiera pensar, Gio aseguró estar contento y dispuesto para jugar el partido contra Islandia: “Estoy feliz de estar aquí y trataremos de hacer lo mejor posible este primer partido del año”.



El mayor de los Dos Santos se encuentra en plena pretemporada con el Galaxy, pero con ganas de jugar ya un partido: “Disfruté el tiempo que tuve libre en estos meses, pero trabajé solo para no perder forma física. Me encuentro con ganas de competir en este año de muchos torneos y de muchos partidos”.



El duelo de este 8 de febrero lo toma con seriedad, “como siempre que me pongo la camiseta de la Selección Nacional”.