México, a la Final de la Serie del Caribe

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

México regresa a la final de la Serie del Caribe.



Con un poderoso pitcheo, la novena tricolor superó 1-0 a su similar de Cuba, que los había vencido el domingo pasado.



La carrera de Ronnier Mustelier, al bate de Agustín Murillo, fue suficiente para el triunfo de Águilas de Mexicali.



Por quinto año consecutivo, el conjunto mexicano disputará el título caribeño. En la edición pasada, derrotó a Venezuela.



En esta ocasión se enfrentarán a Puerto Rico en el Nuevo Estadio Tomateros.



La primera carrera de los tricolores, y única de la semifinal, llegó hasta la quinta entrada. Con peloteros en primera y tercera, un imparable de Agustín Murillo al jardín izquierdo mandó a Ronnier Mustelier al plato.



Al abridor mexicano Miguel Peña le pegaron dos hits, pero no bajó la retaguardia y se mostró estricto ante los cubanos. De sus 62 lanzamientos, 43 fueron strikes. El primer brazo, de tres que hicieron escena, estuvo a un gran nivel.



Peña fue sustituido por otro zurdo, Daniel Rodríguez, quien demostró mucha precisión. Los cambios de velocidad, calidad distinguida del siniestro, fueron la pesadilla para los peloteros contrarios, que no pudieron descifrar la fórmula del sinaloense.



Jake Sanchez fue el elegido por el mánager Roberto Vizcarra para cerrar la semifinal. Un hit hizo sudar al lanzador, mas alcanzó concluir la ronda.



La isla caribeña demostró un gran pitcheo. Lázaro Blanco manejó un estilo variado durante las ocho entradas que estuvo sobre el montículo, pero no pudo culminar el juego. Liván Moinelos lo sustituyó pero ya era muy tarde, México está en la final.



La novena azteca se medirá a la puertorriqueña a las 20:00 horas del Centro del País.