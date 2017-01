¡Texans triunfan en playoffs!

HOUSTON, Texas(AP )

Brock Osweiler lució finalmente como el quarterback por el que Houston pagó 72 millones de dólares, y guió este sábado a los Texans a una victoria por 27-14 sobre los Raiders de Oakland, en la ronda de comodines de la postemporada.Osweiler, relegado al banquillo el 18 de diciembre por su mal desempeño, recuperó el empleo esta semana, tras la conmoción cerebral que sufrió su sustituto Tom Savage. Jugó su mejor duelo de la temporada, y los Texans consiguieron su primera victoria en playoffs desde la campaña de 2012.El mariscal de campo lanzó un pase de anotación y logró otro touchdown mediante un acarreo.Houston se reivindicó tras la vergonzosa derrota por 30-0 que Kansas City le propinó el año pasado en estas instancias. En la ronda divisional, los Texans se medirán a los Chiefs de Kansas City o a los Patriots de Nueva Inglaterra, el próximo fin de semana.Como de costumbre, los Texans salieron adelante gracias a su estupenda defensa, encabezada por Jadeveon Clowney y Whitney Mercilus."Hemos hecho esto toda la temporada... Simplemente seguimos jugando como una gran unidad defensiva", dijo Clowney.Los Raiders habían avanzado por última vez a los playoffs en la temporada de 2012, cuando terminaron anclando en el Super Bowl. Su nueva aventura en la postemporada no pudo prolongarse, ante las penurias que pasó el novato Connor Cook, quien era hasta hace poco el tercer quarterback del equipo.Cook lanzó para 161 yardas, con un touchdown y tres interceptados, ante la mejor defensa de la NFL Ningún quarterback en la historia de la NFL había jugado su primer partido de inicio nada menos que en los playoffs. Cook debió aceptar la misión luego que Derek Carr, candidato al Jugador Más Valioso de la campaña, sufrió una fractura en una pierna hace dos semanas, y Matt McGloin se lastimó un hombro el domingo."Fue su primer partido desde el comienzo, como visitante, en un partido de playoffs y ante la defensiva número uno. Era una tarea difícil para él", reconoció el entrenador de Oakland, Jack del Río. "Teníamos esperanzas en que podríamos hacer lo suficiente para apoyarlo, de modo que él no tuviera que conseguir tanto".Al desempeño de Cook no ayudó que el tackle izquierdo Donald Penn se perdiera el compromiso por una lesión de rodilla, con lo que vio cortada una racha de 160 partidos de inicio en forma consecutiva."Echamos de menos a Donald. Tuvo un gran año con nosotros", reconoció Del río. "Perder a un tackle elegido para el Pro Bowl fue un duro golpe".Houston (10-7) ganaba por 13 puntos en el intermedio, y colocó el marcador en 27-7 mediante un acarreo de anotación de una yarda por parte de Osweiler en los albores del cuarto periodo.Los Raiders (12-5) redujeron la diferencia cuando Andre Holmes capturó un pase de ocho yardas y anotó en la siguiente posesión. Oakland logró frenar a los Texans después de eso.Sin embargo, en la siguiente serie, Corey Moore interceptó un envío de Cook.