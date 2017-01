Prepara México un trabuco para Clásico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que a México no le fue bien en la pasada edición del Clásico Mundial, Édgar González, estratega del combinado azteca, confecciona un trabuco para buscar el pase a la siguiente ronda, en la primera fase que se jugará en Guadalajara.“Este equipo debería ser el más fuerte en la historia del beisbol mexicano”, confió González, hermano del primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Adrián González , quien encabezará a su equipo.Una de las razones fundamentales para el optimismo de González es que el pitcheo, tradicionalmente el punto fuerte de las novenas mexicanas que compiten a nivel internacional, luce sólido por la calidad y la alta calidad de la mayoría de los posibles integrantes de esa novena. “Tenemos 24 lanzadores de las Grandes Ligas en nuestro roster ideal”, reveló González, quien considera que para su actual experiencia le ayuda el hecho de que dirigió al equipo Águilas de Mexicali en la Liga del Pacífico.“Esta lista es tan impresionante, que pudieran quedarse fuera unos cuantos lanzadores de calidad si recibimos permiso de todos ellos para jugar. Vamos a tener un equipo tan bueno como cualquiera”, afirmó.Como lo es el caso de México y de las diferentes selecciones, las palabras “posible” y “permiso” tienen un significado especial, porque dichos equipos no pueden anunciar su plantel final hasta que sus integrantes reciban la aprobación de sus respectivas organizaciones de las Grandes Ligas.Lo cierto es que la mayoría quiere estar y eso lo hace todo más fácil. Es el caso del cerrador de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna: “Ya es uno de los mejores de las Grandes Ligas. Tiene una gran madurez tanto en la lomita como fuera del terreno. Está emocionado con intervenir en el Clásico. Ojalá se complete el proceso y reciba el permiso de los Azulejos”, aseguró González.Si de los Azulejos se trata, cruza los dedos por el visto bueno de esa organización, porque tres de los posibles súperlanzadores de México, entre los que están dos integrantes de la rotación y el cerrador de esa divisa canadiense, necesitan de la aprobación final de esa divisa estadunidense.“Toronto siempre ha sido muy cooperador y vamos a esperar que lo sea con varios de sus peloteros, como los abridores Marco Estrada y Aaron Sánchez”, añadió.Un pelotero que pudiera ser importante para México si reciben la aprobación final de la Gran Carpa no nació en suelo azteca, pero es un artillero de enorme calibre. Se trata de Khris Davis, de los Atléticos de Oakland, quien pegó 42 cuadrangulares, en el 2016.“En el caso de Davis, sabemos que está muy entusiasmado con representar a México. Su mamá es de Ensenada y él se siente orgulloso de dar a conocer algo que probablemente mucha gente no sabía. Sería fabuloso contar con él para batear detrás de Adrián, fue capaz de batear 42 jonrones en el 2016”, detalló.Como sea, González ya piensa en el primer reto llamado Italia., su rival, el 9 de marzo.“Cada equipo luce muy completo y para nosotros el más fuerte es el de Italia, porque va a ser el primero que vamos a enfrentar. Así lo tenemos que ver cada vez que juguemos contra los integrantes de nuestro grupo”.México compartirá el grupo con las selecciones de Italia, Puerto Rico y Venezuela y jugarán en el estadio de Los Charros de Jalisco.