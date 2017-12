Edgar Méndez escupe a Alejandro Díaz durante partido y es castigado

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de ESPN)

La Comisión Disciplinaria informó que luego de la investigación que siguió de oficio sobre los hechos acontecidos durante la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2017, entre América vs. Cruz Azul, comprobó que existió un escupitajo por parte de Edgar Méndez hacia Alejandro Díaz, por lo que será suspendido seis partidos, según informó ESPN “Con el video que obra en poder de esta Comisión, se decidió sancionar al Jugador Edgar Antonio Méndez Ortega por contravenir con el artículo 17 inciso d) del Reglamento de Sanciones con la suspensión de 6 partidos y la imposición de una sanción económica”, aseguró la FMF en un comunicado.La terna arbitral que encabezó Fernando Guerrero no se dio cuenta del incidente, de ahí que no haya sido consignada en la cédula. De no haber sido por un video que empezó a hacerse popular en las redes sociales, la falta del español habría quedado impune. Para la directiva del club el hecho fue sorpresivo; inclusive, hasta un día después se enteró de lo sucedido.Eduardo ‘Yayo’ de la Torre, director deportivo de Cruz Azul, declaró que la semana pasada que si el jugador cometió una falta “debe asumir su responsabilidad” y aceptar el castigo que pudiera propinarle la Disciplinaria.Méndez estuvo presente en los 90 minutos del respectivo partido; inclusive, fue de los más regulares en el plantel con 16 partidos disputados, todos como titular, y marcó cinco tantos.