Messi ve en Rusia su última oportunidad

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

Lionel Messi dijo que Gonzalo Higuaín tiene que estar en la selección de Argentina que disputará la Copa del Mundo el próximo año en Rusia.El capitán albiceleste también mostró sus respetos hacia los rivales del grupo D, en especial la novata Islandia, y advirtió que “si no nos va bien en este Mundial, tenemos que desaparecer todos”, dando a entender que podría despedirse del seleccionado.Criticado por la afición argentina por sus desaciertos en momentos claves con la selección, Higuaín fue marginado de las últimas convocatorias del técnico Jorge Sampaoli, incluyendo la recta final de las eliminatorias sudamericanas en las que la Albiceleste consiguió la clasificación a Rusia en la última fecha.“Es un jugador para mi fundamental, que tiene que estar”, dijo Messi en una entrevista con el canal argentino TyC Sports transmitida el miércoles, “porque es uno de los mejores ‘9’ del mundo, porque lo que demuestra cada fin de semana en la Juventus”.El astro del Barcelona señaló que la ausencia de la selección puede ser beneficiosa para el ariete de la Juve.“Hoy ve las cosas de otra manera, por lo que poco que pude hablar con él por mensaje, o con él cuando me tocó jugar con la Juventus (en la Liga de Campeones), afirmó Messi. “Creo que fue bueno el no haber estado este tiempo”.Higuaín fue titular indiscutible en el plantel argentino que perdió la final del Mundial de 2014 y las finales de la Copa América de 2015 y 2016.Sampaoli ha dicho que evaluará la posibilidad de volver a convocarlo. En su lugar ha llamado a otros jugadores como Mauro Icardi (Inter de Milán) o incluso a Darío Benedetto, de Boca Juniors, quien recientemente sufrió una grave lesión de rodilla que pone en duda su disponibilidad para Rusia.En todo caso, Messi apuntó que la experiencia de jugar con un club europeo es valiosa.“No es lo mismo jugar en la Argentina que afuera", expresó.Consultado sobre el sorteo del Mundial, Messi se deshizo en elogios hacia Islandia, que en su primera participación mundialista debutará con Argentina, campeón en 1978 y 1986.“Es una selección muy complicada. No va a ser fácil. Es muy ordenada, muy física, que viene de hacer una Eurocopa espectacular. No es de las más fáciles”, advirtió Messi sobre el equipo que eliminó a Inglaterra y alcanzó los cuartos de final de la última Euro. “Es verdad que nosotros tenemos que ir y ganar, sea cual sea el rival”.Sobre Croacia, indicó que “son rápidos, fuertes, en cualquier pelota parada te puede complicar”. Y de Nigeria “podés esperar cualquier cosa. Si tienen buen día te hacen cuatro goles, tienen muy buenos jugadores, rapidísimos, pero también te deja jugar y te da espacios. Es una selección que se desordena mucho”.Nigeria derrotó 4-2 a Argentina en un partido amistoso el mes pasado.Messi afirmó que Rusia probablemente sea la última oportunidad de ganar un título para la actual generación de jugadores del seleccionado que él encabeza, y que cargan sobre sus espaldas la mochila de tres finales consecutivas perdidas.“Están esperando que esta camada se vaya”, disparó. “Si no nos va bien en este Mundial, tenemos que desaparecer todos. Ya son muchos años con la selección, muchos partidos...La gente también se cansa y quiere ver caras nuevas”.