EU aplasta a Panamá y lo desplaza de zona de Mundial

ORLANDO, Florida(AP )

Estados Unidos, un gigante herido en la eliminatoria, reaccionó con furia y le endosó el viernes una goleada de 4-0 a Panamá, para desbancarlo de los puestos de clasificación directa al Mundial.



El adolescente Christian Pulisic abrió la senda de la victoria con un estupendo toque para coronar un contraataque apenas a los ocho minutos, antes de filtrar un pase para que Jozy Altidore marcara su primero de dos tantos. Así, Estados Unidos enderezó el barco con el que busca anclar en Rusia el año próximo.



“Me fui muy ofensivo, di mucho espacio a un equipo muy veloz”, lamentó el entrenador de Panamá Hernán Darío Gómez.



Altidore hizo el 2-0 a los 19 y coronó el espectacular primer tiempo de la selección local, al convertir un penal a los 43, tras una falta sobre Bobby Wood, autor de la cuarta diana a los 63.



“Pudimos haber finalizado mejor el día, con más goles”, valoró el técnico estadounidense Bruce Arena.



La selección estadounidense cortó una racha de tres encuentros sin ganar en la eliminatoria de la Concacaf. Llegó a 12 puntos y se colocó en el tercer puesto de la eliminatoria, el último que concede un pasaje directo a la cita mundialista.



Panamá, que comenzó la jornada en ese tercer sitio con 10 unidades, cayó al cuarto y debería confirmarse con un repechaje ante Australia o Siria.



“Somos cuartos... y ya empecé a animarlos”, afirmó Gómez.



Sin embargo, Panamá podría hundirse todavía más si Honduras, que tiene nueve, consigue un triunfo de visita ante Costa Rica, en un encuentro pospuesto para el sábado luego de que la tormenta tropical Nate azotó Centroamérica con vientos intensos y lluvias torrenciales.



“Dura derrota. No era el resultado que queríamos. Hablamos en el medio del campo que no podemos desmayar, bajar la cabeza. Todavía hay una chance y hay que estar más fuerte que nunca”, manifestó el defensor canalero Adolfo Machado.



Costa Rica es segunda del hexagonal, donde está clasificado ya el líder México, que más tarde recibía a Trinidad y Tobago, eliminada.



La selección panameña cierra la eliminatoria el martes, recibiendo a Costa Rica. Necesita ganar y depende de otros resultados para asegurar lo que sería su primera participación en un Mundial.



“Queda bañarnos, ir a descansar y preparar el partido para el martes y salir con todo”, comentó Machado.



Estados Unidos visitará a Trinidad con la misión de avanzar a una Copa del Mundo por octava ocasión consecutiva. Prácticamente lo lograría con una victoria, aunque también podría servirle un empate si Honduras no gana este sábado.



Pulisic, quien jugó su primer encuentro internacional desde que cumplió 19 años el mes pasado, fue colocado como delantero, y buscó hacer daño desde el silbatazo inicial.



Paradójicamente, fue Panamá el que estuvo a punto de abrir el marcador. Gabriel Gómez se sacudió la marca de Omar González y, con el arco abierto, disparó muy desviado a los siete minutos.



Los visitantes lo pagaron caro. En el siguiente saque de meta se gestó el primer gol de Estados Unidos. El arquero Tim Howard despejó el balón, peinado por Bobby Wood cerca del medio campo hacia Altidore, y servido luego a Pulisic, quien dribló al arquero Jaime Penedo y definió casi sin ángulo.



En la jugada y en los otros tantos, resultó evidente que los dos centrales panameños Felipe Baloy y Román Torres, fueron superados en velocidad. La prensa panameña en Orlando cuestionó al “Bolillo” Gómez sobre el tema.



“Nos mató ese muchacho”, reconoció el estratega en referencia a Pulisic. “Estuvimos muy lentos en defensa, tuvimos dificultades. Nos fuimos más con la experiencia”.



Desde el momento en que llegó el primer tanto hubo un solo equipo sobre la cancha. Y Panamá, que se quedó a 90 segundos de colarse a Brasil 2014, requiere ahora de un triunfo y de la suerte que se le negó entonces si quiere sanar aquella herida.