Barcelona renueva contrato de Iniesta "de por vida"

BARCELONA (AP )

Andrés Iniesta se convirtió en el primer futbolista que firma un contrato vitalicio con el Barcelona, al plasmar un acuerdo que lo mantendrá jugando con el club mientras su físico se lo permitaEl equipo anunció el viernes que la extensión de contrato del mediocampista de 33 años es “de por vida”, algo inédito en los 118 años de historia del Barça.El Barça no especificó cuál será la función de Iniesta una vez deje de jugar.“Estaré aquí hasta que mi cuerpo y me miente tengan lo que dar”, afirmó Iniesta. “Creo que puede ser así y ojala que sea por mucho tiempo. Llegar a final de temporada y poder valorar lo que es mejor para todos”.Iniesta firmó el contrato en el estadio Camp Nou y le entregaron una camiseta con la leyenda “A. Iniesta per sempre”, o “por siempre” en catalán.Su contrato actual vencía al final de esta temporada. El genial mediocampista ha sido utilizado menos en años recientes, reservándolo usualmente para los partidos más importantes.“Será el primero en decir cuando vea que no tengo la misma fuerza e importancia que he tenido y cambiaremos las ideas, no pasará nada”, indicó.La renovación del contrato de Iniesta demoró más de lo que el club y el jugador querían, lo que provocó todo tipo de conjeturas sobre el futuro del volante que nació de la cantera del Barça.“Tengo solo palabras de agradecimiento por la confianza del club para que yo pueda tener este contracto. Me da a entender que confía en la persona y al final es importante para mí”, expresó Iniesta. “Sé que mejor que aquí no estaré en ningún otro sitio. Es mi casa”.Iniesta ha jugado 639 partidos para el club azulgrana desde que debutó en el primer equipo en octubre de 2002. Ha anotado 55 goles.Solo Xavi Hernández se ha puesto más veces la camiseta del Barça, con 767 partidos, y les sigue el astro argentino Lionel Messi con 594 apariciones."Este hecho premia la trayectoria de un jugador excepcional como Andrés", afirmó el presidente del club, Josep María Bartomeu. "A los jóvenes de la cantera siempre les digo que se fijen en él, no sólo con su forma de jugar, sino también en su forma de ser que la ha llevado hasta aquí”.Iniesta llegó al equipo juvenil del Barcelona cuando tenía 12 años, en 1996, y junto con Messi es el jugador que ha ganado más títulos con el primer equipo, 30.Iniesta dijo que no ha pensado mucho en su futuro una vez cuelgue los botines, pero dijo que sin duda permanecerá vinculado con el futbol.“Mi presente es disfrutar al máximo y cuidar al máximo para alargar lo máximo posible”, expresó. “Es cierto que el tiempo corre contra mi este sentido”.