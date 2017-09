'Tri' invicto

San José, Costa Rica(AP)

México pudo amarrar el liderato del Hexagonal, pero no lo permitió Marco Ureña.



El victimario de Estados Unidos ahora se le apareció al "Tricolor". Al 82’, marcó un golazo con un disparo pegado al poste derecho, la única forma de superar a Guillermo Ochoa, quien había tapado todo y que con el 1-1 acercó a los ticos al Mundial.



México se frotaba las manos por el triunfo en el Estadio Nacional, en San José, con ese autogol de Christian Gamboa al 42’, producto de una jugada de determinación de Raúl Jiménez en la que superó por piernas a Francisco Gamboa y un remate de Giovani dos Santos que atajó Keylor Navas.



Antes de que Ureña apareciera, el sonorense Jesús Manuel Corona tuvo un mano a mano, pero el "Tecatito" mandó su disparo justo a la ubicación de Navas. Al delantero no le gusta meter goles fáciles.



México llegó a 18 puntos contra 15 de sus escoltas costarricenses.



Panamá subió a la tercera casilla con 10 puntos tras vencer a Trinidad y Tobago, mientras Estados Unidos y Honduras empataron 1-1 y alcanzan 9 unidades cada uno.



Costa Rica se clasificará al Mundial con un empate o un triunfo en la próxima jornada, cuando reciba a Honduras el 6 de octubre.



El "Tri" dio ayer una de sus mejores exhibiciones en esta eliminatoria, sólido en la defensiva, con organización en la media y un trabajo espléndido tanto del portero Guillermo Ochoa como del punta Raúl Jiménez, con el asterisco de no haber matado.



Keylor Navas también respondió cuando fue exigido no sólo por Corona, sino en un remate de Diego Reyes y un disparo de Jonathan.