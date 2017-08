Gatlin, el magnánimo verdugo de Bolt en el Mundial

LONDRES, Inglaterra(AP)

De ahora en adelante, Justin Gatlin será recordado más por la reverencia ante su eterno rival que por las rechiflas.



Cierto, Gatlin pudo haber estropeado la fiesta de despedida de Usain Bolt con su sorpresiva victoria en los 100 metros del Mundial del atletismo. Pero el estadounidense de 35 años también demostró hidalguía al inclinarse ante el tercero Bolt — una forma de expresarle al público la clase de impacto que ha tenido el extraordinario astro jamaicano en el deporte.



"Le tengo un respeto inmenso”, declaró Gatlin, cinco años mayor que Bolt. “Él ha sido una inspiración para mí, pese a que es más viejo que yo”.



Gatlin ha sido abucheado en todo momento esta semana en Londres — durante las presentaciones, cada vez que su rostro apareció en la pantalla gigante del Estadio Olímpico y mucho más cuando su nombre en lo más alto de la tabla de resultados de los 100 metros del Mundial, última carrera individual de Bolt.



A esta altura, Gatlin está acostumbrado. Con sus antecedentes de dopaje — estuvo suspendido dos veces, la última sanción fue completada en 2010 — el estadounidense siempre fue señalado como el malo de la película frente al derroche de simpatía de Bolt.



Es algo que ya no irrita a Gatlin. Insiste que le tiene sin cuidado lo que los demás piensen de él, y que no se inmuta ante los abucheos.



“Me enfocó en mis obligaciones”, afirmó Gatlin. “Supongo que es porque me convertí en rival de Usain, por eso los abucheos. Antes no me abucheaban”.



“Sin importar los abucheos, puedo escuchar vítores”, añadió.



Son de sus colaboradores, sus familiares, sus amigos. “Los únicos que me importan”, señaló.



Esos mismos amigos resaltan lo difícil que es no fastidiarse por el reproche de los espectadores.



“Me duelo por él”, indicó su agente Renaldo Nehemiah. “No le digo nada, pero es algo que duele. Uno se puede dar cuenta. Pero conozco bien a Justin. Iba a responder de la manera adecuada”.



Fue lo que hizo. Campeón olímpico en 2004, cuatro años antes del inicio del reinado de Bolt, y campeón mundial en 2017, con Bolt de retirada. Gatlin incluso imitó las tácticas de Bolt, al venir de atrás con un fantástico remate para rebasar a Bolt y a su compatriota Christian Coleman, quien ganó la medalla de plata.



El tiempo de Gatlin, de 9.92 segundos, no fue nada del otro mundo. Pero el objetivo principal era la victoria.



“Esto es surreal”, expresó Gatlin. “Usain me dijo, ‘Felicidades, te lo mereces’. Un mensaje del número uno. Sabe lo mucho que trabajo”.



Bolt también le rindió respetos, y dijo que el encasillar a Gatlin como un villano ya no tiene sentido.



"Cumplió sus suspensión y se ha esforzado para ser unos de los mejores”, acotó Bolt. “Es un de los mejores competidores que he enfrentado. Si me descuido, siempre te va a ganar”.



Fue lo que estuvo a punto de ocurrir hace dos años en el Mundial de Beijing. Gatlin cometió un error táctico en esa justa, al estirarse prematuramente en la meta, y Bolt se impuso por apenas una centésima. La ceremonia de premiación, al día siguiente, produjo otro momento amargo. Gatlin encaró a un fanático que había estado metiéndose con su madre.



Gatlin escoltó a Bolt en los Juegos Olímpicos de Río el año pasado. Ante la expectativa que despertó Bolt rumbo a Londres, la carrera de los 100 parecía ser una pelea por la segunda plaza.



Pero resultó que Gatlin había guardado fuerzas, y ahora asegura que no contempla retirarse y que podría llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2000.



“Voy a ir año por año, una carrera a la vez”, dijo Bolt. “Ya veré hasta dónde puedo llegar”.