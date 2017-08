Sí era humano

Londres, Inglaterra()

No fue el final soñado.



En su última carrera individual, sucedió algo inédito para Usain Bolt: Cayó derrotado en la pista.



Bolt quedó tercero ayer en la final de los 100 metros del Mundial de Atletismo, un amargo desenlace para la despedida con gloria que el súper astro jamaicano ansiaba antes de retirarse.



Justin Gatlin, el campeón olímpico de 2004, emergió victorioso con un tiempo de 9.92 segundos, el mejor de la temporada. Su compatriota estadounidense Christian Coleman entró segundo con 9.94 y Bolt completó el podio con 9.95, pagando caro otro lento arranque.



Gatlin, el máximo rival de Bolt en los últimos años, se cobró revancha de su derrota en el Mundial de Beijing 2015 en que se desmoronó en los últimos metros y dejó que el caribeño le superarse por apenas una centésima.



"Sin reproches", dijo Bolt, jovial hasta las últimas. "Este iba a ser el final, sin importar el tipo de resultado, ya sea una victoria, derrota o empate. No cambia nada en mi carrera".



Bolt, quien cumplirá 31 años dentro de un par de semanas, planea retirarse tras el Mundial de Londres. Todavía tiene una competencia más: El relevo 4x100 el próximo fin de semana.



"Solo lamento que no he podido cerrar con una victoria. Son esas cosas que pasan", destacó Bolt al dirigirse al público de un estadio teñido con banderas de Jamaica.



Gatlin fue abucheado, algo a lo que el veterano de 35 años está acostumbrado debido a las dos suspensiones de dopaje que mancharon su carrera.



Pese a doblegar a Bolt y estropearle la fiesta, Gatlin fue noble y se inclinó ante el jamaicano en un gesto de respeto y admiración.