Cruz Azul gana a León en juego por el "honor"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un juego por el honor entre dos equipos eliminados, Cruz Azul venció al León de visitante 1-2 y mejoró su posición en la tabla general y de cociente, su único consuelo.



Sin embargo, no fue fácil para los Cementeros, que de nueva cuenta tuvieron que remontar el marcador, que abrió al minuto 6 Mauro Boselli gracias a un tiro de penal.



Pronto empató Cruz Azul, al 9 por conducto de Jorge "Conejo" Benítez, y al 55 Francisco Silva le dio la ventaja que, contra la costumbre, ya no perdería.



De esta forma, los dirigidos por el español Paco Jémez son momentáneamente 10 de la tabla general y León 13, al cierre del torneo Clausura de la Liga MX.



La mejor noticia para La Máquina fue que cerró en el sitio 13 en la lucha por el no descenso para el próximo torneo, un fantasma que seguirá presente en el horizonte Azul.