Atleta keniano corre el maratón más rápido de la historia

(SUN)

El keniano Eliud Kipchoge corrió este sábado el maratón más rápido de la historia, pero se quedó a 26 segundos de romper la barrera de las dos horas.



Kipchoge completó en 2:00:25 horas los 42.195 kilómetros en el circuito italiano de Monza. Sin embargo, su marca no será reconocida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) debido a que las liebres (corredores que marcan el ritmo de las carreras) entraban y salían del trazado al antojo del corredor.



Así, el récord oficial seguirá siendo las 2:02:57 horas que consiguió el también keniano Dennis Kimetto en el maratón de Berlín 2014.



Campeón olímpico en Río 2016, Kipchoge corrió hoy la mítica prueba más rápido que ningún otro ser humano y demostró que el último gran muro del atletismo, esas dos horas del maratón, puede ser derribado.



"Esto es historia", dijo Kipchoge, de 32 años, tras cruzar la línea de meta en solitario segundos después de que se apartara la última liebre. El atleta dio las gracias a su equipo y se mostró feliz con el tiempo conseguido.



"Este viaje ha sido bueno, ha sido duro", añadió Kipchoge, que hasta el kilómetro 38 iba en el ritmo planeado, unos increíbles 2:50 minutos por kilómetro.



"Pero las dos últimas vueltas no salieron como esperábamos. Espero que la próxima vez lo consigamos".



El reto "Breaking2", visto con escepticismo por parte del atletismo, fue ideado por la marca deportiva Nike, que utilizó el evento también para promocionar la venta de zapatillas. Según medios, el desafío costó cerca de 30 millones de euros.



En el reto participaban también el eritreo Zersenay Tadese, plusmarquista mundial de la media maratón, y el etíope Lelisa Desisa, doble campeón en Boston, pero cayeron antes que Kipchoge. Tadese cruzó la meta en 2:06:51 y Desisa en 2:14:10.



Los tres corredores se prepararon durante siete meses para la prueba. El trío partió hoy a las 5:45 de la mañana hora local en el circuito de 2,4 kilómetros. La temperatura era de 12 grados centígrados y no había viento. Además, delante de los atletas iba un coche eléctrico para reducir la resistencia al viento. Médicos y científicos acompañaron a los corredores en bicicleta.



Kipchope podría lograr un nuevo récord de mundo el 24 de septiembre en el maratón de Berlín, cuyo trazado es el más rápido. Su mejor tiempo hasta el momento son las 2:03:05 horas que consiguió en Londres 2016.



Con cierta sincronización poética, la fecha elegida para la carrera fue justo el 63 aniversario del hito del británico Roger Bannister, el primer hombre de la historia en completar una milla (1.609 metros) en menos de cuatro minutos. Entonces se creía que era físicamente imposible conseguir una marca semejante, pero Bannister paró el crono en 3:59:4 minutos.