¡Es por orgullo!

LAS VEGAS, Nevada(Agencia Reforma)

Las palabras saldrán sobrando esta noche cuando suene la campana para el esperado combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr. En ese momento sólo los golpes contarán.



En la que suena como la pelea más lucrativa de la historia entre boxeadores mexicanos, “Canelo” y el Junior pelearán con el orgullo de por medio ante 20 mil personas en la en la T-Mobile Arena y millones que la seguirán a través de la televisión en México y el mundo.



“Canelo” y Chávez sorprendieron en la ceremonia de pesaje al mostrar imponentes físicos y dar ambos 164 libras, media libra menos de lo pactado.



Mucho se había hablado de que el sinaloense no diera el peso para la pelea, pero a la hora de subir a la báscula demostró que el trabajo realizado en los últimos meses dio resultados.



“Me siento contento, primero que nada porque di el peso, que es donde mucha gente estuvo diciendo que ahí es donde iba a perder la pelea y yo creo que el primer round lo gané”, dijo Chávez. “Lo importante es la pelea y para eso me preparé, no para dar el peso. Me preparé para pelear”.



Álvarez, quien combatirá por primera vez en su carrera por encima de las 155 libras, se mostró satisfecho por el trabajo realizado en el gimnasio, pero en particular por lo mostrado en la báscula por su rival, lo que asegura brinda todos los ingredientes para un gran combate.



“Me siento muy contento después de ver la preparación de los dos y eso quiere decir que le vamos a brindar a la afición una gran pelea. Que no haya pretextos y que el que gane esa noche sea el mejor”, reconoció Álvarez.