Con el Junior

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Julio César Chávez Jr. es el favorito de algunos boxeadores sonorenses para imponerse hoy ante Saúl "Canelo" Álvarez en la esperada pelea que se celebrará en Las Vegas, Nevada.



El empalmense Hernán "Tyson" Márquez, el hermosillense David "Tornado" Sánchez y el sanluisino Rogelio "Porky" Medina ven al "Hijo de la Leyenda" con los brazos en alto sobre el ex campeón mundial Superwelter y Medio, mientras que el rocaportense Juan Francisco "Gallo" Estrada no tiene a un favorito para hoy.



"Yo creo que gana Chávez Jr. por decisión dividida, le tengo mucha fe, es un peleador que tiene mucho que ganar y no puede perder esa pelea. Es más grande, hizo una gran preparación junto a Memo Heredia; no es fácil la pelea porque ‘Canelo’ es un gran peleador que ha estado muy activo, pero Chávez tiene muy buen aguante, buena resistencia, buena quijada", opinó "Tyson" Márquez.



Para el "Tornado" Sánchez, el tamaño y la pegada de Chávez harán la diferencia arriba del cuadrilátero.



"En lo personal veo muy ganador a Julio César Chávez Jr. por su tamaño, por lo fuerte y por su estilo de ir a intercambiar golpes; hemos visto que aguanta muchos golpes, entonces hay que ver cómo reacciona ‘Canelo’ ante la pegada de Julio, por que la verdad es un peleador que nunca lo han golpeado y la primera vez que le metieron las manos lo pusieron muy mal".



El excontendiente al título mundial Rogelio "Porky" Medina fue alguna vez sparring de Chávez Jr. y asegura que está de su lado por su aguante.



"Yo fui sparring de Chávez Jr. un tiempo y sé que aguanta bastante y está fuerte, ha sido un poco indisciplinado, pero al parecer esta vez sí se aplicó bastante bien, veo un poco la pelea a favor de Chávez.



"Yo me inclino por poco hacia Chávez, puede noquear, si tira golpes, si propone, si busca, puede noquear en los primeros 6 rounds".



Para el nacido en Puerto Peñasco Juan Francisco "Gallo" Estrada la balanza está muy equilibrada, al darle el mismo porcentaje de posibilidades a ambos boxeadores.



"Mira, la verdad veo la pelea un 50-50 por la preparación de Chávez Jr., pero en velocidad ‘Canelo’ debe ganar esa pelea. Creo que de principio a fin va a ser muy interesante, los primeros rounds creo que el Jr. debe empezar a forzar la pelea por el peso para cansarlo, y si ‘Canelo’ es inteligente debe boxearlo, entrar y salir porque es mas rápido", explicó Estrada.