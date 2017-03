Wenger niega incidente con Alexis Sánchez

LONDRES (AP )

El técnico de Arsenal Arsene Wenger asegura que no hubo incidente alguno con el chileno Alexis Sánchez durante los entrenamientos.El delantero, sin embargo, dejó entrever que algo puede haber pasado, que hizo que no alinease el sábado ante Liverpool, en medio de rumores de que tuvo un entredicho con sus compañeros.Sánchez escribió en Instagram: "Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente. Si no por AMOR a los que tiene detrás. Let'(s) go Gunners. 'El único fracaso es no intentarlo'''.Wenger se hizo eco de ese mensaje, diciendo que Sánchez es un "jugador comprometido" con su club, "a veces con un comportamiento excesivo". Pero aseguró que las versiones de un desacuerdo son "totalmente falsas".