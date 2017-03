HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los mexicanos de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías y Sergio Romo, tuvieron un buen domingo en los Entrenamientos Primaverales de Grandes Ligas, luego de sacar las primeras tres entradas sin carreras en la victoria por 7-3 de los suyos frente a los Marineros de Seattle.El sinaloense abrió el encuentro y lanzó los primeros dos episodio sin novedad y ponchando a dos hombres, misma cantidad que abanicó Romo en un capítulo como relevista.Marco Estrada y Roberto Osuna no pudieron evitar que los Azulejos de Toronto cayeran 5-3 a manos de las Rayas de Tampa Bay, aunque ninguno de los dos permitió anotaciones durante sus relevos.El primero trabajó el cuarto y quinto episodio registrando un imparable y un ponche, mientras que el segundo recetó dos chocolates y no admitió hits en una entrada lanzada.Luis Cessa se quedó con el salvamento en la victoria por 3-2 de los Yanquis de Nueva York sobre Piratas de Pitssburgh, con registro de dos hits, una carrera y dos ponches.Rafael Martín tiró el último inning en la derrota que los Nacionales de Washington se llevaron por 4-2 ante los Mellizos de Minnesota, no admitió imparables y abanicó a un rival.Daniel Castro tuvo un turno al bat como emergente y se fue ponchado en la derrota de los Rockies de Colorado frente a Cervceros de Milwaukee; Joakim Soria cargó con un cuadrangular en una entrada de relevo con los Reales de Kansas City.