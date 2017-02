Bennett no teme consecuencias por no visitar la Casa Blanca

HOUSTON (AP )

El tight end de los Patriots Martellus Bennett no está preocupado por molestar al dueño del equipo, Robert Kraft, al no asistir a la visita que Nueva Inglaterra realizará a la Casa Blanca como campeones del Super Bowl.



Tras la victoria de los Patriots por 34-28 sobre los Falcons el domingo en la noche, Bennett dijo que "no voy a ir" a la tradicional recepción con el presidente. Esta será la primera visita de un campeón del Super Bowl a Washington desde que Donald Trump asumió la presidencia del país.



Las opiniones de Trump han alienado a algunos deportistas, generando dudas sobre si alguno escogería no visitar la Casa Blanca mientras Trump ocupe la Oficina Oval.



Pero Bennett dice que no está preocupado y piensa que el equipo cree "en lo que yo quiera hacer".



Kraft es un partidario de Trump y asistió a una cena en honor del empresario republicano en Washington la noche antes de su toma de posesión.