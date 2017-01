Quiero ser campeón: Nicolás Castillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Que duden de su capacidad goleadora fuera de Chile lo envalentona: “¿Casi 30 goles se te hacen poco?”, encara Nicolás Castillo al cuestionar su calidad de artillero.



Pero sus números gustan en Pumas. En 2016, “Nico” explotó su talento para proclamarse doble campeón de goleo, con un total de 24 anotaciones en la liga chilena. Además de ser clave en el bicampeonato de la Universidad Católica en los Torneos del Clausura 2015-16 y Apertura 2016-17.



“Tengo la expectativa de todos, el de llegar a Liguilla y ser campeón, pues estoy acostumbrado a estar en equipos que pelean por el campeonato”, dice con notable confianza el delantero andino.



Asimismo, Castillo Mora se muestra tranquilo. La presión de un club de renombre por la urgencia de los goles es el pan de cada día.



“Sí [manejo la presión], toda mi vida he estado en situaciones de finales con equipos grandes, no tengo duda de este equipo, lo conozco, es muy grande y con mucha historia, a Pumas lo conozco por la Copa Libertadores”, explica. “Voy bien con mi adaptación, con mis compañeros y a la altura de la ciudad”.



El atacante de 23 años sabe lo que es jugar lejos de casa. Hacer valer su experiencia en el viejo continente será una de sus cartas fuertes.



“Europa fue una experiencia muy linda, aprendí muchas cosas”, dice el ex del Club Brujas de Bélgica, donde cumplió una cuota de 13 anotaciones durante el 2014.



Sin embargo, sufrió una mala racha en sus equipos posteriores del 2015, a donde llegó en calidad de préstamo, el Mainz 05 de Alemania y el Frosione de Italia.



“La única razón por la que volví a Chile era porque quería salir campeón con mi equipo [la U. Católica], con el equipo que amo, tuve la opción de salirme hace seis meses, yo me quedé porque quería ser bicampeón y se dio y tuve un 2016 increíble. Seguí aprendiendo”, aclara el nuevo refuerzo de los felinos.



No suelta La Roja. El ex delantero de la Universidad Católica, también mira en la Liga MX la oportunidad ideal para consolidarse en la selección absoluta de su país con miras al Mundial de Rusia 2018.



“Más que brincar de liga, [la de México] es una liga muy buena y exigente que te da mucho crédito, mejor que la chilena, pues te ayuda a estar en óptimas condiciones para estar a la par de los demás jugadores [de la selección] que vienen de los mejores equipos del mundo”, abunda.



Para fortuna de “Nico”, iniciar su aventura en nuestro país no será en solitario, pues el cobijo de viejos conocidos como el ex puma y argentino Ismael Sosa y el chileno Bryan Rabello, le dan la confianza necesaria para adoptar el auriazul.



“El ‘Chuco’ Sosa, que jugó acá en Pumas, me habló bien de la afición, del club que siempre se ha caracterizado por pelear campeonatos y una buena cantera. Seguro que contra Tigres será muy especial, mientras que el reencuentro con Rabello fue lindo, vivimos cosas lindas y tristes en la selección sub-20, pero ahora vamos a encontrarnos con más gente que me ha recibido bien”.



Chivas lo motiva. Nada desconocido para el atacante sudamericano es abrir campaña contra grandes equipos, pues considera que será una buena prueba para exponerse y sacudirse una que otra maldición.



“Contra Chivas será un partido muy importante porque además las primeras fechas son difíciles, me han comentado que en Guadalajara no se gana desde hace mucho [casi 35 años], eso me motiva más. Tenemos esa versión que es una mochila que nos ponen, pero podemos sacar ese estigma de no ganar allá y nos ayudaría empezar con victoria”, apunta. “Sí conozco a Chivas por Copa Libertadores, en Chile siempre se ven, los equipos mexicanos son difíciles, todos son competitivos y lo veo ahora que conozco más”.



Respecto al lugar que ocuparía con el estratega universitario Francisco Palencia, Nicolás se dice comprometido al cien, aunque no sabe aún si figura en la titularidad de la jornada uno.



“Me he adaptado bien también [a Palencia], su sistema es muy parecido a lo que venía haciendo yo, jugando de centro delantero, Paco me ha dado tips de la liga, de cómo son los defensas acá, me he sentido cómodo y me han recibido bien, el plantel es joven, por eso hay que tratar de dejar una huella. El puesto hay que ganárselo día a día, hasta en los entrenamientos”.