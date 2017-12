Atlético se hunde en Londres y es eliminado prematuramente

LONDRES, Inglaterra(AP )

El Atlético de Madrid se perderá la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones por primera vez en cinco años.



Obligado a conseguir una victoria ante Chelsea, el equipo del técnico argentino Diego Simeone no pudo pasar el martes del empate 1-1 en su último partido por el Grupo C en el estadio Stamford Bridge.



Incluso si el Atlético hubiera logrado mantener la ventaja que cobró a los 56 minutos con el gol de Saúl Ñíguez, el resultado habría sido insuficiente para figurar entre los dos primeros de la llave dado que la Roma venció 1-0 a Qarabag.



Finalista en dos de las últimas cuatro ediciones y semifinalista la pasada temporada, los colchoneros vuelven a la Liga Europa por primera vez desde la temporada 2012-13.



El empate le costó a Chelsea el primer lugar de la liga. Los campeones de la Liga Premier rescataron el punto mediante el gol de Stefan Savic a los 75, pero fueron desplazados por la Roma.



Con goles del colombiano Juan Cuadrado y Federico Bernardeschi, Juventus certificó su pase a octavos con una victoria de visitante 2-0 ante Olympiakos. El campeón italiano terminó segundo en el Grupo D, donde Barcelona cerró primero con un triunfo 2-0 ante Sporting Lisboa.



Con el boleto a octavos ya asegurado, el técnico azulgrana Ernesto Valverde arrancó con Lionel Messi y varios otros titulares en la banca. Paco Alcácer abrió el marcador a los 59 minutos, tras un tiro de esquina de Denis Suárez, quien fue titular en el puesto de Andrés Iniesta. Jeremy Mathieu hizo un autogol para el segundo tanto del Barsa.



El Barsa está invicto en sus 22 últimos partidos en todas las competencias esta temporada.

Bayern Munich derrotó por 3-1 a Paris Saint-Germain, pero el resultado no le alcanzó para desplazar al conjunto francés de la cima del Grupo B.

Ambos equipos estaban clasificados de antemano a los octavos de final, y lo único en juego eran las clasificaciones.



Bayern tenía que ganar por cuatro tantos para arrebatar el primer puesto del sector a PSG, que sufrió su segunda derrota en fila luego de perder el fin de semana pasado ante Estrasburgo en la liga francesa.



El colombiano James Rodríguez participó en dos goles de Bayern, primero con un centro que Kinsgley Coman peinó y Robert Lewandowski empujó al arco, y luego con otro centro que Corentin Tolisso metió de cabeza.



Kylian Mbappé descontó, y Tolisso volvió a aumentar la ventaja del equipo alemán con su segundo tanto.



Bayern y PSG sumaron 15 puntos cada uno, una ventaja abismal sobre Celtic y Anderlecht, ambos con tres. Anderlecht ganó 1-0 en Glasgow, pero el club escocés finalizó tercero y se clasificó a la Liga Europa.



Además, Manchester United anotó dos goles en 66 minutos, dándole al marcador para vencer 2-1 CSKA Moscú y convertirse en el tercer club inglés que gana su llave. El Basilea se quedó con el otro boleto del Grupo A tras vencer 2-0 a Benfica.