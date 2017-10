México busca defender su liderato frente a Trinidad y Tobago

(GH)

La Selección Mexicana dirigida por Juan Carlos Osorio enfrenta a su similar de Trinidad y Tobago este viernes en la penúltima fecha del hexagonal final de Concacaf.El equipo nacional es primer lugar de las eliminatorias con 18 puntos, sin embargo desea terminar en esta posición y además superar los 22 puntos. Cabe recordar que también está invicto.La novedad para este partido es que se sostendrá en San Luis y no en el Estadio Azteca; el Alfonso Lastras será sede del encuentro.México no puede ceder puntos si quiere cumplir sus metas en la eliminatoria ya que Costa Rica lo sigue en segundo lugar con 15 puntos. Trinidad y Tobago sólo juega por orgullo ya que tiene 3 puntos y se ubica al fondo de la eliminatoria.De los últimos cinco compromisos entre estas elecciones en todos los niveles el Tri se impuso en tres ocasiones y hubo dos empates.El último y definitivo partido para ambas selecciones en el orden de la eliminatoria será el 10 de octubre con el Honduras ante México y Trinidad y Tobago ante Estados Unidos.Las apuestas deportivas se inclinan a favor de México con -700, mientras que el empate ofrece +700 y la victoria de Trinidad y Tobago +2000.Si el equipo de Osorio se impone en el primer y segundo tiempo se paga -200, pero si hay empate al medio tiempo y triunfan hasta en el complemento asciende a +260.Los momios agregan que el over de 2.5 goles ofrece -188 y el under +140. Oddshark añade que si México vence por un gol de diferencia se cotiza en +333 y si es por dos, + 275. En caso de superar a su rival por tres goles se ofrecen +350.PRONÓSTICO: México 3-0 Trinidad y Tobago