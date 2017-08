Suspenden dos juegos a Matt Joyce por insulto homofóbico

(AP )

El jardinero Matt Joyce, de los Atléticos de Oakland, fue suspendido por dos juegos sin pago el sábado por lanzar un insulto homofóbico a un aficionado en Anaheim y deberá participar en una campaña pública la PFLAG, una organización de apoyo a la comunidad LGBT.



Al anunciar la suspensión, Grandes Ligas señaló que la sanción a Joyce inicia de inmediato, y el mismo sábado el pelotero ofreció disculpas a través del equipo. Joyce dijo que sentirse "más que apenado" y los Atléticos también emitieron un comunicado en que subrayaron que la manera en que se expresó su jardinero de 33 años fue inaceptable y no sería tolerada.



Los Atléticos además donarán más de 54.000 dólares del salario perdido por Joyce a la PFLAG.



"Primero que nada quisiera empezar ofreciendo disculpas a todos, en especial a los aficionados, a los Atléticos de Oakland, al Área de la Bahía, que han sido formidables conmigo, a Grandes Ligas y, obviamente, a la comunidad LGBT, a la que le guardo mucho respeto", señaló Joyce antes del partido del sábado. "Estoy profundamente avergonzado y apenado por mis acciones y el lenguaje que usé. No tiene nada que ver con quien soy".



El incidente sucedió en el octavo inning de la victoria de Los Ángeles por 8-6 luego que el primera base de los Angelinos, C.J. Cron, atrapó una potente rola de Joyce.



Mientras Joyce regresaba al dugout, gritó varias frases obscenas al fanático, le lanzó un insulto homofóbico y lo retó a enfrentarse a golpes, de acuerdo con el fotógrafo de The Associated Press Mark J. Terrill, que fue testigo de la discusión. Terrill dijo no haber escuchado la primera parte del intercambio de insultos.



Joyce reconoció el sábado que en cierto momento invitó al aficionado a "vernos afuera".



"En verdad espero que la gente se tiente el corazón para perdonarme y no me juzgue por un solo incidente. Es muy desafortunado. Es una de esas cosas que obviamente voy a lamentar. De antemano lo hago. Es una dura lección por aprender".



Joyce se encuentra en su primera temporada con Oakland, su 10ma en Grandes Ligas y jugó una campaña con los Angelinos en 2015.