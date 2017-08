Sin Neymar, PSG vence 2-0 a Amiens en liga francesa

PARIS (AP )

El invitado de honor tuvo que quedarse en las gradas, pero la fiesta de presentación de Neymar ante los hinchas de Paris Saint-Germain culminó el sábado con un triunfo 2-0 sobre el recién ascendido Amiens en la primera fecha de la liga francesa.



Neymar no pudo jugar porque PSG no registró a tiempo su transferencia ante la liga, pero el uruguayo Edinson Cavani y Javier Pastore se encargaron de anotar los goles ante el pequeño club del norte de Francia.



Sin su nuevo delantero brasileño, el técnico Unai Emery optó por una formación de 4-3-3, con un tridente de ataque de los argentinos Pastore y Angel Di María junto con Cavani.



Al igual que el resto de los hinchas que abarrotaron el estadio Parc des Princes con la esperanza de verlo jugar, Neymar tuvo que ver el encuentro desde un palco porque la liga no recibió el certificado de la transferencia antes del plazo del viernes por la noche, a pesar que la transferencia del delantero procedente del Barcelona por 222 millones de euros (262 millones de dólares) se concretó el jueves.



“Lo único que sé es que el club hizo todo lo posible para que se certificara la transferencia del jugador”, indicó el técnico español. “Se preparó para el partido con el resto del grupo, esperamos hasta el final. No sé si en España hicieron todo, pero el PSG hizo todo lo posible”.



Aunque no jugó, Neymar ofreció un breve espectáculo a los hinchas, al ser presentado antes del partido con música y pirotecnia, además de realizar trucos con el balón.



El delantero de 25 años debe jugar su primer partido con PSG el 13 de agosto ante Guingamp.



“Con Neymar podemos ser incluso más fuertes”, indicó Emery, cuyas metas esta temporada son conquistar la Liga de Campeones y recuperar el título de la liga francesa que le arrebató el Mónaco la campaña pasada.



Contratado unas cuantas semanas antes que Neymar, su compatriota brasileño Dani Alves fue titular en el plantel de Emery, mientras que Alphonse Areola defendió el arco en lugar de Kevin trapp.