La 'Dinamita' se apaga

(GH)

A 18 días de cumplir 44 años de vida, Juan Manuel Márquez, reconocido como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, anunció ayer su retiro del boxeo profesional.



Luego de varios intentos por hacer su regreso al cuadrilátero tras su última pelea, ante Mike Alvarado el 17 de mayo del 2014, el "Dinamita" tomó la decisión de despedirse de este deporte en el que construyó una carrera de ensueño.



El mexicano hizo oficial su retiro en el programa "Golpe a Golpe" de la cadena ESPN, en donde es analista.



"Quiero aprovechar este medio para anunciar mi retiro ya que las lesiones no me han podido continuar, me han frenado en los entrenamientos. Me da mucha tristeza y a la vez también me da una gran ilusión por abrir un nuevo camino, así que anuncio mi retiro desde el día de hoy", comentó.



"Lo estoy haciendo para ya no regresar, esto es debido a las lesiones. Vienen otros retos, agradezco a todo el equipo, a mis compañeros, a los fans, quienes son pieza clave en la carrera de un deportista, pero sobre todo a mi familia. Duele pero lo tenemos que hacer algún día", agregó el "Dinamita".



Márquez Méndez realizó 64 peleas de manera profesional en donde consiguió un récord de 56 victorias, 40 de ellas por la vía del nocaut, siete derrotas y un empate. Además, conquistó seis títulos mundiales en cuatro diferentes categorías: Pluma, Superpluma, Ligero y Superligero.



Sin duda alguna la pelea más memorable de su carrera será la del 8 de diciembre del 2012 cuando noqueó de manera dramática al filipino Manny "Pacman" Pacquiao en el cuarto combate entre ambos pugilistas.



Algunos de los rivales más destacados a los que enfrentó en sus 21 años de actividad fueron Marco Antonio Barrera, Orlando Salido, Joel Casamayor, Floyd Mayweather Jr., Michael Katsidis, Juan Díaz, Timothy Bradley y Manny Pacquiao.