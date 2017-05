'Piojo' y Xolos, buena mancuerna

TIJUANA, Baja California(GH)

Tanto Xolos como Miguel Herrera pasaban por momentos turbios cuando sus caminos se cruzaron; ahora viven un giro de 180 grados.



El Club Tijuana era de los últimos lugares de la porcentual y el estratega no tenía equipo, tras salir de la Selección Nacional por agresión a Christian Martinoli.



Luego de tres torneos, ambos han regresado a los primeros planos; Xolos está por firmar un año futbolístico histórico que lo aleja de problemas de descenso y uno de los equipos más representativos del País vuelve a tocar la puerta de “El Piojo”.



Es precisamente en el Apertura 2016 y el Clausura 2017 que está por concluir, donde Herrera ha logrado impregnarle su nuevo sello al equipo.



En el torneo anterior, clasificó en primer lugar con 33 puntos y a una jornada de que termine el rol regular del presente certamen, es puntero con 28 puntos. Una suma de 61 unidades que tiene al equipo en el décimo de la porcentual.



De lograr terminar como líder en el Clausura 2017, sería el primer equipo en torneos cortos en repetir en la cima de la tabla. El último en lograrlo fue el América, en las campañas 1982-83 y 1983-84.



Pese a la eliminación en cuartos de final del torneo anterior, hubo una estadística que llamó la atención, fue la mejor defensa con trece goles en contra a presar de prescindir de su símbolo en la zaga, Javier Gandolfi.



En el Clausura 2017, marcha como la mejor ofensiva con 29 goles y con Avilés Hurtado en la pugna por el campeonato de goleo, síntoma de la no dependencia de Dayro Moreno, el goleador histórico.



“Nuestra propuesta cuando llegamos con este equipo era que nos olvidáramos de la porcentual, que los pusiéramos de nuevo en los primeros planos”, comentó en la sala de prensa del club.



LA CLAVE



No sólo es por la cantidad de triunfos, tener casi dos torneos como líder, los jugadores que se fueron y los que vinieron, es por las formas.



Miguel Herrera se ha emancipado de aquel “Lavolpismo” que lo caracterizó en su paso por América o la Selección Mexicana. Ya no depende del 5-3-2. Puede jugar con línea de cuatro en la defensa, con tres o cuatro medios, con tres o dos atacantes, según lo idealicé.



“Te vas adecuando a lo que tienes de jugadores, a las contrataciones que haces para tener ese tipo de variantes, para jugar de otra forma, para que también la gente sepa que no te encasillas nada más en una forma, la gente decía que la línea de cinco”, expresó.



“Trabajamos para variar y tener un equipo que sepa qué hacer dentro de la cancha cuando modifiquemos y no nada mas porque alguna vez nos dijeron que ha hecho otro parado”, agregó.



Pero él mismo comentó que no todo el éxito del presente se debe a él. Es de sus dirigidos, “El éxito de ellos nos ha arrastrado al nuestro y creo que es lo más importante, el convencimiento que ellos tienen”.



Le dio la confianza a Gibran Lajud en el arco, encontró los recambios en la defensa a pesar de las lesiones. Uno de los más sobresalientes es el caso de Carlos Vargas, “ es un chico con 18 años que parece que lleva 50 partidos en primera división, con una frialdad y un temple”, expresó.



Su medio campo cuenta con piezas inamovibles como Guido Rodríguez, Ignacio Malcorra y Joe Corona.



En el ataque, los más estables han sido Milton Caraglio y Avilés Hurtado. Sobre Milton dijo, “todo mundo cree que el nueve es el goleador, pero que aguanta la pelota, que genera muchas oportunidades de gol, peligro para el equipo rival”.



Hurtado está en su mejor momento desde que arribó al futbol mexicano, a quien Herrera le dio total libertad en ataque.



“Buscamos que cada jugador dé su fortaleza donde puede, cuando tenemos aún jugador que puede desequilibrar ya sea por derecha, izquierda o el centro, le damos esa tranquilidad de acomodarse por donde va la pelota, pero que tampoco se desordene, nada mas por desordenarse por recibir balones”.



DOSIS DE EXPERIENCIA



La sequía de cuatro torneos sin liguilla quedó atrás en su segundo torneo al mando, pero se fue en Cuartos de Final ante León, la “maldición del líder”, hizo de las suyas.



“Son momentos difíciles, que te duelen, que te molestan por como viene trabajando el equipo, ves que el equipo está mucho mejor que tus rivales y no consigues tus objetivos”, de esa forma lo definió.



“Son amarguras que te da, pero son experiencias que te ganas para que a la siguiente oportunidad, no hacerlo. Ya aprendimos de los golpes que nos dan”, complementó.



¿Qué prefiere en el cierre de torneo, mantener el ritmo o cerrar de nuevo como líder?.



Ambas.



“Si esa regularidad se mantiene, te va a dar el primer lugar de la tabla, no nos vuelve locos estar en primero, si el equipo está bien y ha mantenido la regularidad por un año, porque no pensar que podamos estar arriba”, indicó. Xolos está por encarar otra fiesta grande como el primero de la clasificación. A olvidar fantasmas.



AGRADECIDO CON EL CLUB



“Me fue a buscar cuando yo estaba ahí, esperando a ver que pasaba, él confío en mi antes de terminar un torneo, fue y habló conmigo que me quería de técnico, amarramos un contrato bueno y un proyecto muy ambicioso”, expresó en referencia a Jorge Alberto Hank Inzunza.



Herrera y el presidente del club amarraron un contrato por dos años, mismo que renegociarán una vez que acabe el torneo para Xolos. Los rumores son latentes sobre si va o se queda.



“Esté aquí o me vaya, que me tenga que ir, le estaré agradecido.

Porque me tenga que ir, porque me tenga que echar, porque no le di los resultados que el quería, pero el agradecimiento para mi, siempre va a ser incondicional porque me dio trabajo”, pronunció.